El difícil reto de Herediano: incluso ganando sigue muy comprometido

El Club Sport Herediano se enfrenta este sábado a Sporting FC en la jornada 14 del Torneo de Apertura 2026, con la motivación alta luego de sus últimas victorias pero con los números en contra en la tabla de posiciones.

Los florenses ocupan el octavo lugar de entre 10 equipos, con 14 puntos en 13 presentaciones. Firmaron una desastrosa primera vuelta y ahora están remando contra la corriente para tratar de rescatar el boleto a semifinales.

Jafet Soto podrá volver al banquillo, tras un partido de suspensión. Aquí, observa el duelo ante Cartaginés junto a funcionarios de Herediano, en la parte alta del Carlos Alvarado. (John Durán)

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

