El difícil reto de Herediano: incluso ganando sigue muy comprometido

El Club Sport Herediano se enfrenta este sábado a Sporting FC en la jornada 14 del Torneo de Apertura 2026, con la motivación alta luego de sus últimas victorias pero con los números en contra en la tabla de posiciones.
Los florenses ocupan el octavo lugar de entre 10 equipos, con 14 puntos en 13 presentaciones. Firmaron una desastrosa primera vuelta y ahora están remando contra la corriente para tratar de rescatar el boleto a semifinales.
El problema es que, incluso ganando sus próximos encuentros, los rojiamarillos dependen de que varios equipos se derrumben al tiempo tiempo, para que al menos puedan engancharse al cuarto lugar.
Estos son los escenarios que maneja Herediano para el duelo ante Sporting:
Gana el Team: Llega a 17 puntos y obviamente es un paso en la dirección correcta. Sin embargo, seguiría en el octavo lugar, porque los dos clubes más cercanos (Inter San Carlos y Puntarenas) tienen 18. Para efectos de zona de clasificación, necesitan que esos clubes, más Alajuelense y San Carlos, empiecen a perder muchos puntos.
Empate: Dejaría muy comprometido al Herediano, pues solo podría llegar a 27 puntos al final de las dos vueltas y previsiblemente la mayoría de cuatro primeros pasarán de esa cifra.
Derrota: Queda prácticamente eliminado, pues su horizonte máximo se reduce a solo 26 puntos. Incluso, en este caso quedaría cerca del sótano, aunque Pérez Zeledón y Escorpiones no lo pueden alcanzar en una fecha.
En cada partido, Herediano se juega la posibilidad de entregar muy pronto su corona de campeón. El reto más inmediato será un Sporting FC que también llega con sus propias urgencias, pues ya no solo busca la clasificación, sino la posibilidad real de dejarse el primer lugar.