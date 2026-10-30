AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Puro Deporte

El difícil reto de Herediano: incluso ganando sigue muy comprometido

El Club Sport Herediano enfrenta a Sporting FC para quemar sus últimos cartuchos en búsqueda de una desesperada clasificación

Herediano vs. Cartaginés
Elías Aguilar es uno de los jugadores que han luchado porque Herediano se levante. John Durán
Fanny Tayver Marín

El Club Sport Herediano se enfrenta este sábado a Sporting FC en la jornada 14 del Torneo de Apertura 2026, con la motivación alta luego de sus últimas victorias pero con los números en contra en la tabla de posiciones.

Los florenses ocupan el octavo lugar de entre 10 equipos, con 14 puntos en 13 presentaciones. Firmaron una desastrosa primera vuelta y ahora están remando contra la corriente para tratar de rescatar el boleto a semifinales.

Herediano vs. Cartaginés
Jafet Soto podrá volver al banquillo, tras un partido de suspensión. Aquí, observa el duelo ante Cartaginés junto a funcionarios de Herediano, en la parte alta del Carlos Alvarado. (John Durán)