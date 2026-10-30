El desahogo de Creichel Pérez: ‘Es un respiro, porque soy de los más criticados’

Creichel Pérez no había anotado en lo que va del semestre con Liga Deportiva Alajuelense, pero el gol llegó en un partido donde los rojinegros necesitaban anotar.

El juego entre la Liga y Motagua era complicado y su anotación fue clave para que el tricampeón de la Copa Centroamericana siga con su ilusión de alcanzar un tetracampeonato.

¿Qué pensó con el gol? “Muchas cosas, al final no sé cómo explicarlo, solo quería darle gracias a Dios, era lo que andaba buscando y Él me da este regalo. Agradecer a todas las personas que nunca han dejado de creer en mí”, expresó Creichel Pérez en zona mixta.

Contó que lo venía buscando desde hace semanas y que su anotación contra Motagua fue un premio a la persistencia y al trabajo de todos.

“Llevo cuatro asistencias, un gol y soy de las personas que siempre intentan ayudar al equipo. Es un respiro, porque soy de los más criticados y se entiende. A veces es frustrante, porque trato de dar lo mejor y a veces no se da, pero se entiende y siempre doy lo mejor de mí para ayudar al equipo”, afirmó.

Óscar Ramírez habló con él

El futbolista contó que el propio Óscar Ramírez habló con él, porque en este partido se presentó una situación particular y es que Creichel Pérez entró de cambio en sustitución de Rónald Matarrita, cuando el lateral izquierdo se lesionó.

La variante se dio en el minuto 32 y él anotó en el minuto 43. Después de eso, le cedió su lugar a Yeison Molina en el minuto 81, porque el Macho necesitaba aguantar ese marcador ante la amenaza de que Motagua necesitaba un gol para pasar.

“Conozco el rol que me toca en el equipo, entré, hice un gol, me tocó volver a salir y ahí el profe me habló y no pasa nada, sé el rol que me toca y trato de dar lo mejor de mí para que sea bien para el equipo”, apuntó Creichel Pérez.

Añadió que todos en el equipo tiene claro lo que les toca y que están muy unidos. Y que el pase a la final de la Copa Centroamericana es un asunto de todos.

“Darle gracias a Dios por una final más, es lo que este grupo busca, es de valientes, este grupo es muy fuerte y ahora con humildad, creo que lo que hacemos nosotros es de reconocer, que le den valor, nosotros estamos enfocados y ahora pensamos en el clásico del domingo”, destacó.

Creichel Pérez sonríe con Alajuelense después de que él mismo dice que no ha sido fácil. (Prensa Alajuelense/Cortesía)

Para él es independiente si juega como volante por izquierda, o si asume una función de 10.

“En cualquier posición, sé el rol que me toca, tengo la facilidad de jugar por la banda izquierda, por el centro y por la otra banda. Creo que donde el profe me necesite, lo intentaré hacer de la mejor manera para ayudarle al equipo”, concluyó Creichel Pérez.

Creichel Pérez sentía que necesitaba un gol como el que consiguió

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