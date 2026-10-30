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Puro Deporte

El desahogo de Creichel Pérez: ‘Es un respiro, porque soy de los más criticados’

Con Creichel Pérez se presentó una situación un tanto peculiar en el partido entre Alajuelense y Motagua en la Copa Centroamericana

Alajuela Motagua
Creichel Pérez hizo un gol importante para Liga Deportiva Alajuelense en la Copa Centroamericana de Concacaf. John Durán
Fanny Tayver Marín

Creichel Pérez no había anotado en lo que va del semestre con Liga Deportiva Alajuelense, pero el gol llegó en un partido donde los rojinegros necesitaban anotar.

El juego entre la Liga y Motagua era complicado y su anotación fue clave para que el tricampeón de la Copa Centroamericana siga con su ilusión de alcanzar un tetracampeonato.

¿Qué pensó con el gol? “Muchas cosas, al final no sé cómo explicarlo, solo quería darle gracias a Dios, era lo que andaba buscando y Él me da este regalo. Agradecer a todas las personas que nunca han dejado de creer en mí”, expresó Creichel Pérez en zona mixta.