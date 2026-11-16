Dos legionarias de Costa Rica disputarán las semifinales de la Liga MX

Las legionarias costarricenses Priscila Chinchilla y Valeria del Campo disputarán las semifinales del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX Femenil con Pumas y Monterrey, respectivamente.

Por un lado, Chinchilla clasificó a esta ronda tras eliminar a Tigres con un marcador global de 3-7, incluyendo una goleada de 0-5 como visitantes en el juego de vuelta, encuentro en el que la costarricense anotó el segundo gol al minuto 57.

De esta forma, Pumas se enfrentará al América para conseguir un puesto en la final, en lo que será la primera semifinal de su historia.

Por su parte, Del Campo y su club, Monterrey, eliminaron al Pachuca con un global de 4-2, serie en la que la defensora nacional anotó al minuto 47 del duelo de vuelta para marcar el primer tanto de su equipo en el partido.

Las Rayadas se medirán a las Chivas de Guadalajara, quienes eliminaron al FC Juárez de la también legionaria Melissa Herrera.

Aunque las semifinales deberán esperar casi un mes por la fecha FIFA, la programación oficial sitúa los juegos de ida para el 9 y 10 de diciembre, con Pumas y Guadalajara fungiendo como locales. A pesar de esto, queda pendiente que la Liga MX defina cuál partido se jugará primero.