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Puro Deporte

Dos legionarias de Costa Rica disputarán las semifinales de la Liga MX

Priscila Chinchilla y Valeria del Campo, legionarias costarricenses, estarán en semifinales de Liga MX Femenil

Priscilla Chinchilla y Valeria del Campo, legionarias costarricenses, jugarán las semifinales de la Liga MX luego de que ambas anotaron en cuartos de final. En la foto, Chinchilla celebra su anotación.
Priscila Chinchilla celebra tras anotar con Pumas rumbo a las semifinales de la Liga MX Femenil. Instagram: Pumas Femenil
Alejandro Cerdas