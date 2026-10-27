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Puro Deporte

¿Dónde vive Badú? Siempre tiene presente a Alajuelense y a Costa Rica... Y hasta habló de Saprissa

Valdeir Badú Vieira se declara un eterno enamorado de ‘Tiquicia’ y de Liga Deportiva Alajuelense

Valdeir Badú Vieira hoy tiene 82 años y ríe al recordar a Costa Rica y a Alajuelense. Fotografía: Archivo LN
Valdeir Badú Vieira hoy tiene 82 años y ríe al recordar a Costa Rica y a Alajuelense. Fotografía: Archivo LN
Fanny Tayver Marín

Valdeir Badú Vieira se acuerda tanto de Costa Rica como muchos en territorio nacional no se olvidan de su paso por el país.

A sus 82 años, ese hombre de sonrisa consistente confiesa que del fútbol tico es poco lo que sabe, no por desinterés o por olvido; sino porque no tiene tiempo.

Badú tiene varios compromisos, resumidos básicamente en escribir comentarios para publicaciones de algunos países del Medio 0riente, en donde su esposa Erika y él encontraron muchos amigos.