Las calles de San José fueron este domingo la sede de la Gran Maratón de Costa Rica 2026, en la que Luis Quesada y Jéssica Solórzano se alzaron con el triunfo en la principal categoría del evento.

Diez mil corredores llenaron de atletismo el corazón de la capital, dejando una imagen poco común en que los atletas son los protagonistas del asfalto, en lugar de los vehículos.

Quesada ganó la categoría masculina tras completar los 42 kilómetros y 195 metros en 2:34:27, mientras que Solórzano terminó la categoría femenina en 3:32:27.

Por su parte, en la media maratón (21 kilómetros), Alejandro Chay obtuvo el primer puesto en masculino con 1:11:21, mientras que Raquel Álvarez triunfó en la categoría femenina con un tiempo de 1:29:46.

De igual forma, las carreras de menor distancia tuvieron como ganadores a Luis Castro (34:44) y María Chávez (38:25) en los 10 kilómetros; y a Miguel Corrales (16:17) y María José Navarro (21:12) en los 5 kilómetros.

La Gran Maratón de Costa Rica reunió a más de 10.000 corredores en San Jose. La salida se dio con las primeras luces del día. (Braulio Romero/Braulio Romero)

Sumado a esto, la carrera tuvo presencia de cerca de 400 atletas extranjeros, provenientes de más de 30 países, superando casi por el doble la cifra de deportistas internacionales del año anterior.

La competencia principal inició a las 5 a. m. en el Estadio Nacional (INS Estadio) y los corredores pasaron por La Sabana, Avenida Segunda y ciertos sectores de Circunvalación.

Además, esta edición de la competencia contó con un enfoque de inclusividad, que permitió la participación de adultos mayores, niños y paratletas.

Hubo representantes de las siete provincias y cerca de 300 adultos mayores de más de 65 años, además de presencia de niños.

Leonora Jiménez es la productora general de este evento que convirtió San José por unas horas en un gran centro deportivo.