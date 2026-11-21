Por primera vez, 10 jóvenes de entre 12 y 14 años representarán a Costa Rica en la Copa Alma de América, un torneo con enfoque socioeducativo organizado por la Fundación Real Madrid.

Esta competencia se llevará a cabo en Guatemala del 23 al 27 de noviembre y contará con seis participantes de San Pedro y cuatro de Heredia, como parte de un programa que se desarrolla junto con la Universidad Latina.

Además de la delegación nacional, la copa contará con representantes de otros siete países de América Latina: República Dominicana, Bolivia, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá. Será una experiencia de intercambio cultural entre jóvenes apasionados por el deporte.

La dinámica del torneo premiará las buenas acciones y los valores, de modo que el resultado de los partidos refleje el compañerismo entre jugadores de distintas nacionalidades.

Mariana Díaz, coordinadora institucional del programa de la Fundación Real Madrid en la Universidad Latina, señaló la importancia que tendrá este torneo en la formación de los jóvenes.

“La Copa es una oportunidad para que los jóvenes conozcan otras culturas y pongan en práctica lo que aprenden durante el año. Queremos que vivan el fútbol como un espacio para compartir, respetar a los demás y reconocer que sus acciones tienen valor dentro y fuera de la cancha”, aseguró Díaz.

Este programa atiende a casi 200 jóvenes en situación de vulnerabilidad en distintas zonas del país y combina entrenamientos con diversos talleres.

Además, esta misma fundación permitirá que varios jóvenes viajen a España el próximo diciembre, donde podrán conocer las instalaciones del Real Madrid.