El encuentro de la Copa de Portugal entre Porto y el Paredes, de la tercera división, fue testigo de un autogol insólito por parte de Francisco Moura, defensor de los Dragones.

La acción se dio al minuto 57. Después de un centro, Moura intentó despejar el balón, con la mala suerte de que terminó al fondo de la red.

Tras la jugada, el defensor de 27 años se tiró al piso y solicitó el cambio entre lágrimas, mientras era consolado por sus compañeros. Finalmente, fue sustituido al minuto 70, casi 15 minutos después del autogol.