Como en el estadio: Árbitro Benjamín Pineda abre Fever, una experiencia única con gradería y pantalla gigante

Imagínese ver una final de la Champions League, un partido del Mundial, un Super Bowl o la Serie Mundial como si estuviera en el estadio, pero a la vez con la comodidad de estar sentado en la sala de su casa.

Eso lo puede encontrar en Fever, el sports bar que el árbitro Benjamín Pineda abrió en Zapote.

Junto a su socio, Pablo Blanco, ambos pensaron en un negocio que rompa el esquema de los sports bar tradicionales del país y lo hicieron en grande.

Fever cuenta con gradería como en un estadio; es una zona para 71 personas, que posee tres secciones: gradería popular, sector numerado y la zona VIP, que cuenta con butacas para ver cómodamente su deporte favorito, frente a una pantalla de 4 metros de ancho y dos metros y medio de alto.

Pablo Blanco y Benjamín Pineda, quieren que el cliente se sienta como en el estadio, por eso Fever tiene gradería y una pantalla gigante para ver los eventos deportivos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“El tema de la gradería con la pantalla gigante al frente es una experiencia distinta para quienes nos visiten. Con Pablo hice un viaje a España a ver el clásico y, visitando una tienda del Barcelona, vimos que tenían una gradería y al frente una pantalla donde daban los videos, mejores jugadas de las estrellas, y ahí surgió la idea”, afirmó Benjamín Pineda.

Pablo, quien tiene más de 20 años de ser amigo de Benjamín, añadió que siempre conversaron sobre tener un establecimiento relacionado con los eventos deportivos.

“La intención es que la gente venga y se sienta parte del evento, que no solo venga a ver el juego, sino que disfrute con el establecimiento, el servicio y la comida. Nos esforzamos para ofrecer un menú especial”, indicó Pablo.

Fever Sports Bar, está en Zapote, cuenta con parqueo bajo techo y está listo para que este jueves, los aficionados disfruten del partido de la Selección contra Haití. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Entre las especialidades que los clientes pueden disfrutar, Pablo resaltó las alitas con sus diferentes salsas, hamburguesas, platos tradicionales como el chifrijo y, para él, los nachos están para chuparse los dedos.

Pero hacer el sueño realidad de abrir Fever no fue fácil, contó Benjamín Pineda, porque debían encontrar el lugar ideal para materializar la idea.

“Fue un proceso largo, porque teníamos varios innegociables, como los llamamos nosotros. El local debía tener ciertas condiciones y tardamos tiempo en encontrar el punto perfecto. Lo que era el diseño estaba avanzado porque teníamos las ideas en la mente.

“Pablo siempre ha tenido ese amor por la cocina y los sabores, le ha llamado la atención y, en lo personal, siempre había o que mejor nos queda”, afirmó Pineda.

Fever Sports Bar, cuenta con más de 40 pantallas dentro del restaurante y la sensación es la galería para 71 personas y su pantalla gigante. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El sports bar se ubica 300 oeste de la Casa Presidencial, o viniendo de San Pedro hacia Zapote, sobre la rampa a mano derecha.

“Queremos darle a las personas una verdadera experiencia de un sports bar, porque vemos muchos negocios que se dicen llamar así y lo que tienen es tres o cuatro pantallas, una foto de un futbolista, una bola colgando y listo. Nosotros contamos con más de 40 pantallas, parlantes de última generación. Además, de comida deliciosa, una buena porción y un precio justo. No somos comida XL, tampoco gourmet, es un equilibrio, parte del buen servicio”, resaltó Pineda.

Fever estará abierto de martes a jueves 11 a.m. a 12 m.d., viernes a domingo de 11 a.m. a 2 a.m.

Si el mundo del deporte así lo requiere y se presentan excepciones como una final, en un horario más temprano, no habrá problema y el establecimiento atenderá antes de lo establecido.