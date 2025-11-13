Puro Deporte

Como en el estadio: Árbitro Benjamín Pineda abre Fever, una experiencia única con gradería y pantalla gigante

El Sports Bar está listo para recibir al público durante el juego de esta noche de Costa Rica contra Haití

Por Milton Montenegro

Imagínese ver una final de la Champions League, un partido del Mundial, un Super Bowl o la Serie Mundial como si estuviera en el estadio, pero a la vez con la comodidad de estar sentado en la sala de su casa.








Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

