Carlos Mora destaca qué significa para la Selección tener a Bryan Ruiz al mando

En la Selección de Costa Rica quieren sacarles el máximo provecho a los fogueos del próximo viernes y del martes de la próxima semana.

Para figuras como Carlos Mora, es vital aprovechar el roce que ofrecerán los partidos contra Ecuador y Argentina.

Mora fue uno de los futbolistas que este martes atendió a los medios de comunicación en el Proyecto Gol y se refirió a los compromisos: el viernes, a las 6 p. m., contra Ecuador, y el martes 17 de noviembre, a las 5 p. m. de Costa Rica, frente a Argentina, en el Estadio Mario Alberto Kempes, en la ciudad de Córdoba.

“Es una alegría grande jugar contra estas selecciones y hay que estar concentrados para hacer las cosas bien”, dijo Mora.

Carlos añadió que analizarán videos de ambos conjuntos, cuyo nivel destacó en el ámbito sudamericano.

“Que juegue Messi o no (Lionel se retiró de la selección), Argentina es muy buena y Ecuador igual. Ambos juegan muy bien y hay que analizarlos, entre todos ver los videos y en la cancha hacer lo mejor posible”, señaló Carlos Mora.

En el plano personal, el extremo aseguró que está comprometido y de buen ánimo tras ser tomado en cuenta en la Selección.

“Estoy feliz de venir a la selección, muy emocionado de estar todos juntos y entrenar con toda la ilusión”, mencionó Carlos Mora, quien añadió que las expectativas son grandes en el grupo.

“No importa con quién juguemos, es emocionante estar en el equipo”, opinó Mora, quien también se refirió a Bryan Ruiz.

“Sabemos todo lo que representa Bryan para el país. Es muy emocionante para nosotros como jugadores tenerlo con el plantel, porque tiene toda la experiencia, sabe lo que hace y viene a aportar mucho a la Selección”, resaltó Carlos Mora.

Carlos Mora dijo estar muy complacido al ser parte de la Selección Nacional. (JOHN DURAN/John Durán)

Carlos insistió en que buscan hacer las cosas de la mejor manera y señaló que, pese a que Bryan destacó como jugador ofensivo, se fija en todos los aspectos del juego y busca que todas las líneas estén bien trabajadas, no solo el ataque.

La Selección sale el miércoles en dos grupos rumbo a Ecuador: el primero parte a las 10 a. m. y el segundo, al mediodía, con destino a Panamá y, de ahí, a Quito. El sábado, el grupo completo tomará un vuelo chárter desde Ecuador hacia Córdoba, Argentina, para el compromiso del próximo martes.

El primero de los amistosos será el viernes, a las 6 p. m., frente a Ecuador, rival al que Costa Rica solo le ha ganado una vez en los 12 enfrentamientos entre ambas selecciones a lo largo de la historia.

Christian Sandoval, periodista y estadígrafo, señaló que Costa Rica se ha medido en 12 ocasiones a Ecuador, con un saldo de una victoria, cinco empates y seis derrotas. El primer partido se disputó el 27 de mayo de 1992 en el antiguo Estadio Nacional de Costa Rica.

Los nacionales ganaron 2-1 con anotaciones de Luis Diego Arnáez y Mauricio Montero, este último de penal. Héctor Johnny Carabalí anotó para Ecuador.

Ambas selecciones se enfrentaron en el Mundial de Alemania 2006 y los ecuatorianos se impusieron 3-0.