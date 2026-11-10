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Puro Deporte

Carlos Mora destaca qué significa para la Selección tener a Bryan Ruiz al mando

Los nacionales se preparan para los fogueos contra Ecuador y Argentina

10/11/2026/ Atención a medios y entrenamiento de la Selección Nacional de Costa Rica previo a sus amistosos sudamericanos / foto John Durán
Con Bryan Ruiz al mando, la Selección de Costa Rica entrenó este martes en las instalaciones del Proyecto Gol. JOHN DURAN
Milton Montenegro