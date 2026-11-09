Boxeador fue apaleado por una turba de aficionados: vea lo que pasó

Un gesto vulgar y provocativo desató una batalla campal en la que participaron aficionados que se metieron al ring para golpear a un boxeador.

El francés Mourad Aliev derrotó en Turquía al local Umut Camkiran, a quien dominó durante los 12 asaltos que duró la pelea por el título plata del Consejo Mundial de Boxeo. Sin embargo, tras la victoria, Aliev hizo gestos obscenos.

Aliev alzó los brazos para celebrar su victoria, pero luego se llevó los guantes a los genitales y señaló al público, lo que desató la furia de los aficionados.

İstanbuldaki Maç sonrası cinsel organını gösteren Azerbaycanlı boksör Aliev'in dayak komasına sokulduğu anlar pic.twitter.com/NNCa1nRpU9 https://t.co/kz7xccbB3x — Daily War (@dailywar3) November 9, 2026

Algunos fanáticos ingresaron al ring; otros lanzaron botellas de plástico y sillas contra Aliev, quien, como pudo y con ayuda de su equipo de trabajo, se abrió paso para abandonar el cuadrilátero.

La violencia escaló a medida que más personas subían al ring y otras se agolpaban a su alrededor, lo que convirtió el desenlace del combate en una pelea multitudinaria. Aliev recibió repetidos puñetazos mientras intentaba alejarse de sus agresores.

Los golpes alcanzaron incluso la nuca del boxeador antes de que pudiera escapar.

En medio de estas desagradables escenas, se pudo observar a varias personas que se perseguían unas a otras mientras se lanzaban objetos al ring.