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Puro Deporte

Boxeador fue apaleado por una turba de aficionados: vea lo que pasó

Varias personas subieron al ring para atacar al boxeador francés Mourad Aliev en Turquía

El frances Mourad Aliev fue atacado por aficionados turcos. Aquí durante una pelea de 91 kilos contra Frazer Clarke en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.
El francés Mourad Aliev fue atacado por aficionados turcos. Aquí durante una pelea de 91 kilos contra Frazer Clarke en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. LUIS ROBAYO
Milton Montenegro