Wilder Eusse Osorio, expresidente del Municipal Liberia, llegó al país en 2009. Según contó en 2023, en una entrevista con el sitio web de la Unafut, lo hizo pensando en el negocio de los hidrocarburos (gasolineras), pero con el tiempo desarrolló otros modelos de inversión, entre ellos el fútbol.

El empresario, quien fue detenido el pasado 17 de junio en las inmediaciones de La Sabana por una solicitud de extradición de Estados Unidos, será trasladado en los próximos meses al país norteamericano. Ante esta situación, deja en Costa Rica a un club que, cuando él estaba a la cabeza, era protagonista del fútbol nacional; no obstante, hoy es un plantel de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado (Linafa).

Desde el 19 de junio los liberianos anunciaron que quedaba fuera de la presidencia del club, cuando ya iniciaba el procedimiento de extradición que fue resuelto este martes.

Eusse tomó las riendas del equipo guanacasteco junto con su grupo en 2021, lo ascendió a la Primera División y lo puso a competir con Alajuelense, Saprissa, Herediano y Cartaginés como una quinta fuerza. Incluso, en los últimos dos torneos, el cuadro se acostumbró a ser semifinalista.

El expresidente del Municipal Liberia, Wilder Eusse Osorio, fue detenido en las inmediaciones de La Sabana el 17 de junio pasado. (Foto: Cortesía para LN/Foto: Cortesía para LN)

Los guanacastecos demostraron que invertirían en serio en el balompié costarricense, ya que contrataron a un entrenador de la talla del paraguayo José Saturnino Cardozo y también incorporaron refuerzos que todavía marcan diferencia en el fútbol tico, como Joaquín Alonso Hernández, Yeison Molina y Antonny Monreal, entre otros.

Además, impulsaron a talentos como Sebastián Padilla, Jared Ríos y Shawn Johnson.

Eusse había declarado que su deseo de incursionar en el fútbol nació de la intención de devolverle algo a la sociedad y, posteriormente, de una motivación competitiva, gracias a la influencia de su sobrino Luis Felipe, quien trabajaba en el Deportivo Pereira de Colombia.

“Llegó al fútbol de Costa Rica, por pasión, obra social de la empresa y bueno creo que después se despierta ese deseo de incursionar ya en el fútbol profesional por nuestro sobrino Luis Felipe Eusse”, comentó a la Unafut.

Luego de su salida de Liberia, el equipo atravesó un proceso de incertidumbre, pues tuvo que desvincularse de Horus, la sociedad que lo administraba. Además, para salvar su futuro deportivo, la junta directiva del Municipal Liberia tomó la decisión de comenzar su proyecto desde cero, luego de la revocatoria de su licencia, situación que provocó el descenso de los guanacastecos al fútbol aficionado.

Liberia ya compitió en Linafa, donde alcanzó las semifinales del primer torneo, pero quedó eliminado. Ahora, el proyecto está integrado por jóvenes de la zona que, con las uñas, buscan devolver al equipo al máximo escenario del fútbol costarricense.