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Puro Deporte

Andy Rojas participó en bronca en partido entre Red Bulls y el América de México (video)

Delantero tico Andy Rojas jugó con el primer equipo del Red Bulls en un amistoso contra el América, con pleito incluido

Andy Rojas (de frente) fue titular en el partido contra el América, en la fotografía celebra la anotación del Red Bulls ante el América.
Andy Rojas (de frente) fue titular en el partido contra el América, en la fotografía celebra la anotación del Red Bulls ante el América. Instagram
Esteban Valverde