Andy Rojas participó en bronca en partido entre Red Bulls y el América de México (video)

Andy Rojas enfrentó con el New York Red Bulls de la MLS al América de México en un partido amistoso disputado este sábado. El duelo terminó 1-0 a favor del equipo de Rojas; sin embargo, la noticia que se hizo viral fue la pelea en la que se vio involucrado el costarricense.

Durante el encuentro (diputado en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey), una falta sobre un jugador americanista provocó que comenzaran los roces entre futbolistas de ambos clubes. Finalmente, la situación terminó en una batalla campal, en la que Rojas también tuvo que defenderse.

En un video que circula en redes sociales se observa al exjugador de Herediano entre empujones y puñetazos con varios futbolistas del América.

ESPN México reportó lo siguiente: “Otros futbolistas de las Águilas involucrados en el enfrentamiento fueron Dagoberto Espinoza y Ramón Juárez. Ambos recibieron golpes de Andy Rojas, quien lanzó varios manotazos y conectó uno en el rostro del lateral americanista, que terminó tendido sobre el terreno de juego”.

El cotejo finalizó con ocho expulsados, cuatro por escuadra y Andy Rojas fue uno.

Andy Rojas forma parte del equipo reserva del New York Red Bulls; no obstante, el jugador tiene proyección para integrarse a la primera escuadra.