Amarini Villatoro brindó una actualización sobre cómo está el Club Sport Cartaginés ahora que se reanuda la competencia en el cierre del semestre, empezando el lunes 23 de noviembre con el partido ante Liga Deportiva Alajuelense, en el Estadio Alejandro Morera Soto.

En el receso por la Fecha FIFA, Cartaginés reportó que tenía jugadores con molestias, como Geancarlo Castro, Andrey Mora y Bernald Alfaro.

Amarini Villatoro mencionó que en el último juego que disputaron, Luis Olivas y Diego González salieron con molestias, pero que ya están recuperados y que en estos días volvieron a trabajar con normalidad; al igual que el chileno Juan Carlos Gaete, quien estaba expulsado, tenía molestias y ya es opción de nuevo.

El técnico brumoso mencionó que también tiene disponible otra vez a Andrey Mora; mientras que Bernald Alfaro está en la última etapa para volver, al igual que José Mora.

“Y el caso de Geancarlo (Castro) que fue invitado a Selección y se desgarró ahí. Entonces, creo que no le da para esta semana, pero sí siento que para el partido contra Pérez Zeledón ya lo podemos tener”, afirmó Amarini Villatoro.

Con esas palabras, el entrenador de Cartaginés dejó claro que no podrá contar el lunes con ese hombre que le responde cada vez que ingresa de cambio al terreno de juego.

Aparte de esos futbolistas, también avanzan en su recuperación quienes sufrieron lesiones de larga duración, como Nicolás Vargas, José Andrés Rodríguez Chiroldes y José Joaquín Huertas.