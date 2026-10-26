Alianza vs. Marathón: Solo hay una forma de ver este partido en semana trepidante en Centroamérica

Esta semana se conocerán los dos equipos que clasificarán a través del repechaje a la Copa de Campeones de Concacaf 2027 y también se sabrá quiénes jugarán la final de la cuarta edición de la Copa Centroamericana.

La jornada arrancará con el único duelo que no involucra a equipos ticos, pues Alianza de El Salvador recibirá a Marathón de Honduras, en el partido de ida del Play In por el pase a Concachampions.

Este juego será el martes 27 de octubre, a las 8 p. m., en el Estadio Jorge El Mágico González, en San Salvador, El Salvador y podrá verse por ESPN. Además, estará disponible en Disney+. La serie tiene al equipo catracho con ventaja de 2-1.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

