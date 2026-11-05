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Política

Vicepresidente estaba plenamente enterado de la reunión por la que Laura Fernández despidió al excanciller Manuel Tovar; hasta ayudó a redactar la declaración

Douglas Soto participó en reuniones preparatorias del Escudo de las Américas y reconoció tener conocimiento de que EE. UU. había enviado a la embajada que él lidera la invitación para que asistieran los jefes de Estado. Diputada Norjelens Lobo señala inconsistencias en la versión del oficialismo.

Douglas Soto
El vicepresidente de la República, Douglas Soto, participó en dos reuniones preparatorias, de cara a la reunión del Escudo de las Américas, por la que fue despedido Manuel Tovar. Enzo G. Cirino
Natasha Cambronero

La presidenta de la República, Laura Fernández, destituyó al canciller Manuel Tovar el 24 de setiembre bajo el alegato de que no le informó sobre una reunión del Escudo de las Américas que se realizó dos días antes, el 22 de setiembre, en el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, y a la que asistió de último momento el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Sin embargo, uno de sus vicepresidentes, Douglas Soto —quien también funge como embajador en suelo estadounidense—, estaba plenamente enterado del evento.

El segundo vicepresidente incluso reconoció tener conocimiento de que el Departamento de Estado de EE. UU. había enviado a la embajada que él lidera la invitación para que asistieran los jefes de Estado, en el caso de Costa Rica la mandataria Fernández.

Douglas Soto asistió a dos reuniones preparatorias de cara a la cita del Escudo de las Américas y hasta participó en la redacción de la declaratoria oficial que Costa Rica firmó en el evento junto a otros 14 países de América y el Caribe. Desde la etapa previa, ya se sabía que la invitación era para los jefes de Estado.