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Política

Viceministro contradice a ministra de Ciencia y Tecnología: niega que se hayan comprado datos crediticios de costarricenses que habían sido robados por un hacker

La ministra del Micitt dio una versión durante una entrevista radial el 29 de setiembre. En una respuesta de su viceministro, 20 días después, su explicaciones no coinciden con lo dicho por Paula Bogantes

Paula Bogantes Micitt
Paula Bogantes, ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones. La Nación
Sebastián Sánchez

El viceministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), Alonso Zeledón Carazo, contradijo las afirmaciones de la jerarca del Micitt, Paula Bogantes Zamora, quien había afirmado que se había logrado comprar la base de datos crediticios de costarricenses que un hacker aseguraba haber robado.

Mientras la ministra aseguró en una radioemisora nacional que las autoridades lograron ponerse en contacto con el atacante y tuvieron acceso a la base de datos con la información sustraída, el despacho ministerial rechazó de forma categórica, en un documento oficial, cualquier negociación, pago o tenencia de la base de datos completa.

La Nación remitió consultas al Micitt sobre las contradicciones entre ambas versiones. Sin embargo, al cierre de edición no se obtuvo respuesta.