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Política

¿Teletrabajo fuera de Costa Rica para empleados judiciales? Corte Plena tomó esta decisión

La legislación permite esta modalidad tanto en el sector público como en el privado, pero su aplicación plantea varios retos para las instituciones

Sesión de Corte Plena
La sesión de Corte Plena fue dirigida por la vicepresidenta del Poder Judicial, Damaris Vargas. Rafael Pacheco Granados
Lucía Astorga