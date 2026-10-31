Secretario general de PLN afirma que Rodrigo Chaves renunciará a Hacienda; Pilar Cisneros responde

El secretario general del Partido Liberación Nacional (PLN), Miguel Guillén, afirmó este viernes que Rodrigo Chaves renunciará a su cargo como ministro de Hacienda. Sin embargo, ante consulta de La Nación, la exdiputada Pilar Cisneros desmintió esa información.

En un video publicado en Facebook, Guillén aseguró que Chaves dejaría el Ministerio en medio de las presiones económicas por el aumento de los precios de los combustibles, los pasajes de autobús y las mayores preocupaciones por el crecimiento en los costos de la electricidad.

“Rodrigo Chaves se va, Rodrigo Chaves va a abandonar el ministerio de Hacienda”, afirmó Guillén.

“Las familias ya sienten mucha presión sobre los ingresos y el país enfrenta una discusión presupuestaria que compromete recursos fundamentales para la educación pública y todos los servicios públicos”, añadió el secretario general del PLN.

Guillén además alegó que “las responsabilidades no desaparecen con una renuncia. Quedarán en los bolsillos de las familias, las oportunidades perdidas y en las cuentas que el país tendrá que pagar”.

Ante consultas de La Nación, el secretario general verdiblanco indicó que la información sobre la eventual salida del jerarca proviene de “fuentes cercanas al círculo más íntimo de Rodrigo Chaves”. Indicó que la decisión ya estaría tomada, pero lo que no estaría claro es a partir de cuándo se haría efectiva.

Además, sostuvo que el exmandatario solamente renunciaría a su cargo en Hacienda, pero que se mantendría al frente del Ministerio de la Presidencia, puesto que ejerce de manera simultánea.

“Él no va a renunciar al Ministerio de la Presidencia para mantener la inmunidad”, sostuvo Guillén.

Por su parte, la asesora ad honorem de la Presidencia y persona de confianza de Chaves, Pilar Cisneros, rechazó las afirmaciones de Guillén y calificó los señalamientos como un intento desde la oposición por generar especulaciones.

“La oposición, en su desesperación, inventando, inventando, inventando. Que sigan durmiendo con esa ilusión. Que yo sepa, no hay absolutamente nada, ni va a dejar el Ministerio de Hacienda, ni se va a ir”, manifestó Cisneros a este medio.

La Nación remitió una consulta al departamento de prensa del Ministerio de Hacienda sobre las aseveraciones de Guillén y la veracidad de la supuesta renuncia de Chaves, pero al cierre de esta información no se había recibido respuesta.