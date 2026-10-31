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Política

Secretario general de PLN afirma que Rodrigo Chaves renunciará a Hacienda; Pilar Cisneros responde

Miguel Guillén aseguró que el jerarca dejará el cargo en medio de las presiones por el costo de los combustibles, el transporte público y la electricidad; Cisneros rechazó esa versión

Miguel Guillén, secretario general del PLN, afirmó que Rodrigo Chaves renunciará al ministerio de Hacienda, versión que fue desmentida por la exdiputada Pilar Cisneros.
Miguel Guillén, secretario general del PLN, afirmó que Rodrigo Chaves renunciará al ministerio de Hacienda, versión que fue desmentida por la exdiputada Pilar Cisneros. Diseño Canva
Lucía Astorga

El secretario general del Partido Liberación Nacional (PLN), Miguel Guillén, afirmó este viernes que Rodrigo Chaves renunciará a su cargo como ministro de Hacienda. Sin embargo, ante consulta de La Nación, la exdiputada Pilar Cisneros desmintió esa información.

En un video publicado en Facebook, Guillén aseguró que Chaves dejaría el Ministerio en medio de las presiones económicas por el aumento de los precios de los combustibles, los pasajes de autobús y las mayores preocupaciones por el crecimiento en los costos de la electricidad.

Secretario del PLN asegura que Rodrigo Chaves renunciará del ministerio de Hacienda