Rosa Acón, aspirante a magistrada de Sala III: ‘Cuando hay errores graves deben sancionarse y no escudarse en la independencia judicial’

Rosa Acón Ng, aspirante a magistrada propietaria de la Sala III, considera que los errores graves cometidos por jueces al dictar resoluciones deben sancionarse y que la independencia judicial no debe utilizarse para proteger decisiones que carezcan de fundamento probatorio.

Acón es jueza de apelación de sentencia penal en Guadalupe y también se desempeña como magistrada suplente de la Sala III. Acumula tres décadas de trayectoria en el Poder Judicial.

“Las sentencias judiciales, cuando hay errores graves, deben sancionarse y no escudarse en que por la independencia judicial se debe proteger ni la decisión ni la responsabilidad del juez”, manifestó durante su audiencia ante la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa.

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