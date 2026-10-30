AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Política

Rosa Acón, aspirante a magistrada de Sala III: ‘Cuando hay errores graves deben sancionarse y no escudarse en la independencia judicial’

La jueza penal y magistrada suplente afirmó que la independencia judicial fue tratada como un principio incuestionable, pero sostuvo que no debe servir para justificar resoluciones que no encuentran respaldo en las pruebas

Rosa Acón / Comisión de Nombramiento
Rosa Acón, jueza penal y magistrada suplente de la Sala III, es una de las 19 candidatas a una plaza propietaria en el tribunal penal. JOHN DURAN
Lucía Astorga

Rosa Acón Ng, aspirante a magistrada propietaria de la Sala III, considera que los errores graves cometidos por jueces al dictar resoluciones deben sancionarse y que la independencia judicial no debe utilizarse para proteger decisiones que carezcan de fundamento probatorio.

Acón es jueza de apelación de sentencia penal en Guadalupe y también se desempeña como magistrada suplente de la Sala III. Acumula tres décadas de trayectoria en el Poder Judicial.

“Las sentencias judiciales, cuando hay errores graves, deben sancionarse y no escudarse en que por la independencia judicial se debe proteger ni la decisión ni la responsabilidad del juez”, manifestó durante su audiencia ante la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa.