Política

Reforma obliga al PANI a no prolongar estadía de menores en albergues de forma innecesaria

Iniciativa busca reducir los tiempos de institucionalización de las personas menores en albergues y asegurar su derecho a desarrollarse en su familia

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Por Aarón Sequeira
La ley aprobada establece que, a los tres meses de estar en un albergue, la Gerencia Técnica del PANI debe revisar medidas alternativas a la institucionalización del menor. (Archivo LN)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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