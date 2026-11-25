La comisión especial encargada de investigar la denuncia contra el diputado Fernando Obaldía, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), por presunto acoso sexual, concluyó este miércoles la etapa de recepción de prueba testimonial, poco después de las 2 p. m., con la declaración del congresista sobre las alegaciones de una asesora legislativa contra él.

Las dos últimas personas en declarar fueron la jefa de despacho del legislador, de apellido Araya, y Obaldía, quien habló por menos de 10 minutos y rechazó que le hicieran preguntas sobre el caso.

Aunque originalmente estaba prevista la declaración de Fernando Obaldía para el viernes 20 de diciembre, pues el plazo del órgano legislativo para rendir su informe se vencía este lunes 23, el presidente de la comisión, el liberacionista Víctor Hidalgo, tuvo que pedir una ampliación del plazo para concluir esa investigación.

Así lo confirmó el encargado de prensa de la presidenta del Congreso, Yara Jiménez, sin mayor detalle, puesto que todo el proceso es confidencial, porque así lo establece el Reglamento contra el hostigamiento sexual en la Asamblea Legislativa para diputados y diputadas.

Según esa normativa, la ampliación puede darse por una única ocasión por autorización de la presidencia legislativa, y cuando el plazo venza, la comisión debe rendir informe, y si no lo emite en ese periodo, el plazo se ampliará de forma automática únicamente hasta que sea presentado.

Ahora, los diputados deben valorar todas las declaraciones, tanto de la denunciante como del denunciado y los diferentes testigos, para tomar una decisión sobre la recomendación para el plenario.

La única sanción que se podría recomendar contra Fernando Obaldía es la sanción ética pública, sin reparo de lo que pueda suceder en la Fiscalía General de la República, donde también se tramitan dos investigaciones penales contra el legislador alajuelense.

A inicios de setiembre, la asesora había denunciado que Obaldía les hacía comentarios indebidos a ella y otras funcionarias del despacho, por ejemplo, si usaba condón para tener relaciones sexuales y la talla de su sostén, además de lanzarles miradas hacia el busto y sus partes íntimas.

La denunciante relató que los comentarios la hicieron sentirse violentada, incómoda y vulnerable.

Específicamente, la asesora señaló que el pasado 18 de agosto, entre las 12 del mediodía y la 1 p. m., en horario laboral, ingresó al despacho de Obaldía para tratar varios asuntos laborales, y el diputado le hizo este comentario: “Uy, qué color rojo. Ya me imagino la parte de abajo y la combinación”.

En la denuncia, la asesora declaró que decidió continuar en sus funciones, mantener una relación profesional con su superior jerárquico, no confrontarlo y procurar manejar la situación dentro del entorno laboral, pero enfatizó que eso no se puede interpretar como un consentimiento de los comentarios relacionados con su ropa íntima, su cuerpo ni su vida sexual e íntima.

La misma comisión investigadora tiene previsto empezar la investigación sobre la segunda denuncia contra Fernando Obaldía por presunto acoso sexual, también denunciado por una asesora legislativa. La fecha prevista para empezar con esa otra investigación es el próximo miércoles 9 de diciembre.