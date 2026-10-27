PLN denuncia plagio y extorsión del PPSO a proyecto de Ángela Aguilar para beneficiar a familias de Varablanca

Dos diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) denunciaron este martes, en el plenario legislativo, al Partido Pueblo Soberano (PPSO) por el plagio de un proyecto de ley de la legisladora liberacionista Ángela Aguilar, para asegurarles vivienda digna a 10 familias de la ciudadela del IMAS en Varablanca, en Heredia.

También aseguraron que hubo una especie de extorsión, porque le habrían exigido a la verdiblanca retirar su iniciativa, si no, la votarían en contra y le exigieron apoyar una iniciativa firmada por los oficialistas, pero idéntica a la de Aguilar.

El primero que hizo la denuncia fue Salvador Padilla, quien acusó que el lunes el PPSO le exigió a Aguilar desistir de su expediente, porque la amenazaron con que los oficialistas lo votarían en contra.

Un día después, este martes, el PPSO presentó una dispensa de todos los trámites para un proyecto con un texto idéntico que firman el subjefe oficialista, Juan Manuel Quesada, y Marta Esquivel. Se trata de un expediente recién presentado este lunes.

“La compañera Ángela me ha pedido que no hable en esta ocasión, pero tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo porque aquí lo que ha habido es un plagio, un copy paste. Esta dispensa de este proyecto es un copy paste, del diputado Juan Manuel, a una iniciativa del PLN, presentada por Kattia Rivera y trabajada con doña Ángela como alcaldesa de Heredia”, dijo Padilla.

Juan Manuel Quesada y Nogui Acosta, del PPSO, impulsaron una dispensa de trámites a un proyecto de ley idéntico al que le exigieron a Ángela Aguilar retirar, para beneficiar a 10 familias de la Ciudadela IMAS de Varablanca. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El cartaginés declaró que se está irrespetando la ética y la cortesía parlamentaria, entre compañeros congresistas. Padilla sugirió que se trata de repercusiones porque no arrodillaron a Liberación Nacional para aprobar el proyecto de ley de armonización eléctrica: “las pagamos y con gusto”.

“Mi compañera Ángela, maduramente, preocupada por esas familias, depuso las armas y ahora va a apoyar el proyecto plagiado, porque eso es lo que es. Es un plagio descarado, un irrespeto”, dijo Padilla.

El jefe del PLN, Álvaro Ramírez, suscribió todo lo dicho por Salvador Padilla y añadió que lo hecho por el PPSO fue un acto de mezquindad política hacia Aguilar, quien viene trabajando desde que era alcaldesa de Heredia.

Juan Manuel Quesada: ‘Yo hablé con la diputada y le dije que este era el camino para hacer viable eso’

El jefe oficialista, Nogui Acosta, no rechazó en ningún momento las acusaciones hechas por los liberacionistas ; más bien, Juan Manuel Quesada reconoció que él había hablado con Ángela Aguilar y le dijo que ese era el camino para hacer viable el proyecto para beneficiar a las familias de Varablanca, es decir, que la iniciativa la firmara él.

“No me voy a dirigir a estos diputados oportunistas que quieren venir a hacer un show con una iniciativa que pretende darle viabilidad y una solución a las familias de Varablanca. Yo hablé con la diputada Ángela, le dije que este era el camino para poder hacer viable eso, y estuvimos de acuerdo. Estoy por apoyar a la gente, independientemente de lo hablen ustedes”, dijo Quesada.

De hecho, de una comparación de las dos iniciativas, tanto la que impulsó Aguilar y fue obligada a retirar, y la firmada por Quesada y Esquivel ayer, se puede determinar que son prácticamente idénticas, salvo por un artículo 3 que se le añadió, para declarar de interés público la segregación de los 10 lotes en la ciudadela IMAS de Varablanca.

Ante las denuncias de Padilla y Ramírez, diputados de las otras fracciones de la oposición se solidarizaron con Aguilar y cuestionaron la estrategia oficialista de votar en contra absolutamente todo lo que proponga la oposición.

En respuesta a la acusación de Quesada, Vianey Mora negó que hubiera oportunismo en el bloque de la oposición y enfatizó que más bien es el PPSO el que hizo un despliegue de mezquindad y oportunismo, al hacer suyo un proyecto que tuvo otros redactores y proponentes.

Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), no solo repudió la jugada que le hizo el oficialismo a Ángela Aguilar, sino que denunció que a ella misma le pidieron el primer proyecto que se votaría en el plenario, porque tendría votos negativos del oficialismo.

“No entiendo cómo no encuentran eso vergonzoso, entiendo que les dé vergüenza y con razón les debería dar vergüenza, también al jefe de fracción indicarles que así deben de votar”, dijo.