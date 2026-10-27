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Política

PLN denuncia plagio y extorsión del PPSO a proyecto de Ángela Aguilar para beneficiar a familias de Varablanca

Salvador Padilla y Álvaro Ramírez denunciaron que a diputada Ángela Aguilar le anunciaron que si el proyecto no llevaba la firma de Juan Manuel Quesada, subjefe oficialista, no avanzaría

Diputados del PLN se solidarizaron con su compañera Ángela Aguilar, luego que se viese obligada a retirar un proyecto en beneficio de la Ciudadela IMAS en Vara Blanca, para que el PPSO presentara una iniciativa casi idéntica.
Diputados del PLN se solidarizaron con su compañera Ángela Aguilar, luego que se viese obligada a retirar un proyecto en beneficio de la Ciudadela IMAS en Vara Blanca, para que el PPSO presentara una iniciativa casi idéntica. Cortesía: PLN
Aarón Sequeira

Dos diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) denunciaron este martes, en el plenario legislativo, al Partido Pueblo Soberano (PPSO) por el plagio de un proyecto de ley de la legisladora liberacionista Ángela Aguilar, para asegurarles vivienda digna a 10 familias de la ciudadela del IMAS en Varablanca, en Heredia.

También aseguraron que hubo una especie de extorsión, porque le habrían exigido a la verdiblanca retirar su iniciativa, si no, la votarían en contra y le exigieron apoyar una iniciativa firmada por los oficialistas, pero idéntica a la de Aguilar.

El primero que hizo la denuncia fue Salvador Padilla, quien acusó que el lunes el PPSO le exigió a Aguilar desistir de su expediente, porque la amenazaron con que los oficialistas lo votarían en contra.