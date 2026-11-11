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Política

Minae prohibió inicialmente a sus funcionarios asistir, fuera de horario laboral, a actividad organizada por diputado del Frente Amplio, pero luego cambió la instrucción

El Viceministerio de Ambiente prohibió inicialmente la asistencia al encuentro, pero un día después la ministra Mónica Navarro aclaró que los funcionarios podían acudir a título personal

Este fue el mensaje enviado por correo a los funcionarios del Minae, comunicándoles la prohibición de asistir a la actividad.
Este fue el mensaje enviado por correo a los funcionarios del Minae, comunicándoles la prohibición de asistir a la actividad. Cortesía para LN
Lucía Astorga