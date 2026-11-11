Minae prohibió inicialmente a sus funcionarios asistir, fuera de horario laboral, a actividad organizada por diputado del Frente Amplio, pero luego cambió la instrucción

El Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) comunicó inicialmente a sus funcionarios que no tenían autorización para asistir a una actividad sobre gestión municipal organizada por el diputado del Frente Amplio (FA), Antonio Trejos. Además, les pidió abstenerse de coordinar o realizar gestiones para participar en el encuentro.

Sin embargo, después el Ministerio remitió una nueva comunicación en la que aclaró que la restricción se refería únicamente a la participación en representación institucional y que los funcionarios podían asistir a título personal, fuera de su jornada laboral.

El primer mensaje fue enviado por correo electrónico al personal de la institución por Katherine Araya Rojas, asesora administrativa del Viceministerio de Ambiente.

En él, se indicaba que, “por instrucciones superiores, no se cuenta con autorización para asistir” a la actividad denominada “Gestión Municipal Resiliente: Hacia una recaudación eficiente, mancomunada y preventiva”, programada para este miércoles 11 de noviembre, a las 6 p. m., en el Salón de Jefes de Estado, Presidentes y Presidenta de la República, en la Asamblea Legislativa.

“En virtud de lo anterior, se agradece tomar nota de esta disposición y abstener de coordinar o realizar gestiones para participar en dicha actividad”, agregaba el correo.

El encuentro es organizado por el despacho del diputado frenteamplista con el apoyo de la Organización para Estudios Tropicales (OET), el Proyecto TEVU, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

MINAE atribuyó el mensaje a falta de claridad

Ante las consultas de este diario sobre la instrucción girada al funcionariado, la oficina de prensa del Minae remitió una respuesta en la que indicó que había enviado una aclaración a todos los funcionarios.

El Ministerio señaló que la comunicación inicial, enviada el 10 de noviembre por el Viceministerio de Ambiente, “por la premura, careció de dicha claridad”.

La nueva circular, firmada por la ministra de Ambiente y Energía, Mónica Navarro Del Valle, explicó que la imagen utilizada para promocionar la actividad incluía el logotipo institucional sin autorización del Minae.

Por esa razón, según el documento, la comunicación inicial buscaba evitar que la asistencia de funcionarios fuera interpretada como una participación oficial o un respaldo del Ministerio a la actividad.

La aclaración estableció que ningún funcionario podía participar como representante del MINAE sin autorización expresa de la autoridad competente, ni tomar decisiones, asumir compromisos, suscribir acuerdos o comprometer recursos en nombre de la institución sin el aval correspondiente.

No obstante, la ministra precisó que esa disposición no limitaba la participación a título personal.

“Fuera de la jornada laboral ordinaria, las personas funcionarias son libres de asistir a los foros y actividades de su interés. La sola asistencia en esas condiciones no constituye falta administrativa ni dará lugar a consecuencias disciplinarias”, señala la circular.

El documento también indicó que quienes asistieran a título personal debían evitar utilizar el logotipo, recursos institucionales o cualquier elemento que pudiera hacer suponer que actuaban en representación del Ministerio. En caso de que existiera posibilidad de confusión, debían aclarar que sus opiniones y actuaciones eran personales.