Marta Esquivel sobre reelección de Jorge Olaso: ‘Buscan el pelo en la sopa, incluso tomando nosotros decisiones contrarias a lo que ha dicho Rodrigo Chaves’

La presidenta de la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa, Marta Esquivel, aseguró que la fracción legislativa del Partido Pueblo Soberano (PPSO) optó por apoyar la reelección de Jorge Olaso como magistrado de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia “incluso tomando decisiones contrarias a lo que ha dicho don Rodrigo Chaves”, el ministro de la Presidencia y de Hacienda, expresidente de la República.

En una corta intervención por el fondo, durante el debate en torno a la reelección o no de Olaso como magistrado para un segundo periodo de ocho años, Esquivel respondió a los señalamientos que hizo el jefe del Frente Amplio (FA), José María Villalta, sobre la única diferencia entre Olaso y Julia Varela, magistrada de la Sala Segunda contra quien el oficialismo votó en contra.

Precisamente, una diferencia entre ambos, a quienes el PPSO reconoce una excelente calidad profesional, es que Olaso votó en contra de solicitar el levantamiento de la inmunidad de Chaves, en julio de 2025, para que afrontara una acusación penal presentada por la Fiscalía General de la República, por el presunto delito de concusión dentro del caso Cariñitos, mientras que Varela votó a favor de pedir el desafuero del entonces mandatario.

Esquivel dijo públicamente, en el plenario, que debía pedirle disculpas al magistrado porque estaba quedando una nebulosa, en el aire, de que el partido de gobierno estaba pagando un favor.

Los diputados de oposición apoyaron ayer la reelección de Olaso. (Esteban Rojas/Asamblea Legislativa/La Nación)

Además, criticó al Bloque Democrático formado por los cuatro partidos de la oposición, por “buscar el pelo en la sopa, incluso cuando Pueblo Soberano está tomando una posición diferente a la que ha diseñado Chaves en torno a la reelección o no de los magistrados de la Corte.

“No, no, si con ustedes no se puede, es imposible. No apoyamos a doña Julia Varela, una persona que yo aprecio, ustedes no imaginan cuánto. No estamos de acuerdo con la reelección indefinida, y eso es lo que se está promoviendo en el caso de ella. Estamos de acuerdo con una reelección como máximo (16 años en total en la magistratura)”, dijo Esquivel.

Ella adujo que en los casos de Patricia Solano, magistrada de la Sala Tercera, y Jorge Araya, de la Constitucional, “pocas veces ha visto este país magistrados ejerciendo una acción política contra el gobierno, como ellos”.

La diputada, quien fue magistrada suplente de la Sala Constitucional, dijo que Solano y Araya no seguirán atacando, pues afirmó que solamente lo hicieron por su proceso de reelección “para quedar bien con la oposición”.

“Ellos no buscan puentes para resolver los problemas, sino la explosión, y quedar bien con ustedes. Aquí aplican lo de que el enemigo de mi enemigo, es mi amigo”, argumentó Esquivel.