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Política

Marta Esquivel sobre reelección de Jorge Olaso: ‘Buscan el pelo en la sopa, incluso tomando nosotros decisiones contrarias a lo que ha dicho Rodrigo Chaves’

Presidenta de la Comisión de Nombramientos dijo que con la oposición ‘no se puede, es imposible’, por sugerir que defendieron a Olaso por oponerse al desafuero de Chaves

Marta Esquivel, nombramientos
Marta Esquivel, presidenta de la Comisión de Nombramientos. Esteban Rojas/Asamblea Legislativa
Aarón Sequeira