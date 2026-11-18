La diputada Marta Esquivel, del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), consultó a la jueza penal Flor Sidey Salazar Fallas, aspirante a una magistratura de la Sala III de la Corte Suprema de Justicia, si el debilitamiento de la “familia tradicional” ha incidido en el aumento de la delincuencia entre los menores de edad.

La pregunta surgió durante la audiencia de Salazar ante la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa, como parte del proceso para seleccionar a un candidato a ocupar una vacante en la sala penal.

Salazar respondió que, antes de abordar el tema, habría que definir qué se entiende por familia tradicional. “Porque si consideramos que la familia tradicional es de mamá, papá e hijo, yo no vengo de una familia tradicional”, agregó.

Marta Esquivel pregunta sobre la familia tradicional a candidata a magistrada de la Sala III

La jueza indicó que, en su criterio, “lo que hace falta es amor de la familia, independientemente de quiénes la constituyan”. Asimismo, mencionó la importancia de las figuras de apoyo, la comunicación y el sentido de pertenencia.

La aspirante agregó que los menores de edad necesitan sentirse identificados, apoyados, aceptados y parte de un entorno familiar. “Precisamente desde ahí vamos estableciendo qué es lo que le estamos dando y qué estamos formando de esa persona”, indicó.

Trejos cuestiona relación entre estructura familiar y delincuencia

Antonio Trejos, diputado del FA, cuestionó la relación planteada por Esquivel entre la "familia tradicional" y la seguridad. (Asamblea Legislativa /Asamblea Legislativa)

El tema volvió a surgir cuando llegó el turno del otro aspirante, el también juez penal Miguel Fernández Campo, cuando el diputado Antonio Trejos, del Frente Amplio (FA), cuestionó que se relacionara la delincuencia juvenil con una supuesta crisis de la familia tradicional.

Trejos mencionó que 4,8 de cada diez hogares costarricenses están integrados por mujeres solas, madres y jefas de hogar. A partir de ese dato, planteó el caso de las mujeres que crían solas a sus hijos y deben combinar las responsabilidades laborales y familiares.

El legislador preguntó al entrevistado si conocía estudios en Costa Rica que vincularan a las madres solas o a las familias homoparentales con el aumento de la delincuencia juvenil.

“¿Por qué tanta prisa en cuestionar a las mamás que sí se quedaron criando a ese niño y tampoco énfasis en el delincuente que le puso el arma?“, cuestionó Trejos.

El diputado también planteó que sería irresponsable atribuir la delincuencia organizada a una crisis de las familias tradicionales.

Fernández respondió que no considera que la delincuencia sea consecuencia de la estructura familiar y coincidió en que el amor, la educación y las oportunidades económicas son importantes para el desarrollo de los hijos.

El aspirante mencionó casos de mujeres que ingresan droga a centros penitenciarios para obtener dinero con el cual cubrir necesidades de sus hijos, como alimentación, ropa y útiles escolares. Sin embargo, sostuvo que la decisión de cometer un delito responde a la responsabilidad individual y no necesariamente a la composición de la familia.

Esquivel pide no atribuirle afirmaciones

Después de la intervención de Fernández, Esquivel pidió la palabra para asegurar que ella simplemente había formulado una consulta como parte del proceso de entrevistas.

“Yo hice la pregunta, no afirmé”, manifestó la diputada, quien exigió a Trejos que no asumiera cuál es su posición.

“Usted no sabe lo que yo pienso que es la familia tradicional. Así que, por favor, no asuma lo que yo no he dicho”, agregó.