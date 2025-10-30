Política

Líderes de grupos religiosos o deportivos deberán denunciar indicios de delitos sexuales contra menores y discapacitados

Diputados aprobaron la iniciativa de ley contra el silencio ante sospechas agresiones contra esta población

EscucharEscuchar
Por Aarón Sequeira
Sacerdote en confesionario, en el contexto de un proyecto de ley que busca obligar a sacerdotes a testificar sobre delitos sexuales revelados en confesión.
El proyecto aprobado mantiene el secreto de confesión fuera de la obligación de denunciar todo indicio de delitos sexuales contra menores y mayores discapacitados. (Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Delitos sexualesDelitos sexuales contra menoresLey contra el silencio
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.