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Política

José María Villalta se disculpa por frase que dirigió hacia Marta Esquivel durante debate en el plenario

Jefe del Frente Amplio reconoció que la frase ‘No sé cómo llegó usted a ser magistrada’ que él dirigió a Esquivel fue desafortunada

Diputados. Asamblea Legislativa
Sin mayores excusas, el jefe del FA, José María Villalta, optó por disculparse con Marta Esquivel, del PPSO, por la frase que dijo sobre ella, una semana atrás. Esteban Rojas/AsambleaLe
Aarón Sequeira

El jefe de la fracción del Frente Amplio (FA), José María Villalta, se disculpó este lunes con la diputada Marta Esquivel, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), por una frase que él le dirigió a la oficialista la semana pasada, durante un debate en el plenario de la Asamblea Legislativa.

La disculpa llegó después de que la fracción del partido oficialista aprobó una moción, con 27 votos a favor y 19 en contra, para rechazar el comentario del vocero frenteamplista e instarlo a rectificar públicamente las expresiones señaladas, así como abstenerse de cuestionar la idoneidad personal de las diputaciones.

Esquivel anunció que se retiraría del plenario durante la discusión y votación de esa moción.