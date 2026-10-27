José María Villalta se disculpa por frase que dirigió hacia Marta Esquivel durante debate en el plenario

El jefe de la fracción del Frente Amplio (FA), José María Villalta, se disculpó este lunes con la diputada Marta Esquivel, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), por una frase que él le dirigió a la oficialista la semana pasada, durante un debate en el plenario de la Asamblea Legislativa.

La disculpa llegó después de que la fracción del partido oficialista aprobó una moción, con 27 votos a favor y 19 en contra, para rechazar el comentario del vocero frenteamplista e instarlo a rectificar públicamente las expresiones señaladas, así como abstenerse de cuestionar la idoneidad personal de las diputaciones.

Esquivel anunció que se retiraría del plenario durante la discusión y votación de esa moción.

Específicamente, el lunes 19 de octubre, en el plenario legislativo, Villalta cuestionó a Esquivel por una alusión a la Revolución francesa, en el marco de comentarios que hizo la congresista por las manifestaciones estudiantiles en España y Francia, antes de la manifestación de sectores contra los recortes a los presupuestos universitarios, que se dio el martes 20 de octubre.

“De verdad que cuando uno ve los acontecimientos en Francia y en el resto de Europa duele acordarse de los ideales de la Revolución francesa: libertad, igualdad y fraternidad.

Marta Esquivel, del PPSO, se retiró cuando se puso a discusión y votación la moción para rechazar el comentario que José María Villalta había hecho sobre ella. (Esteban Rojas/AsambleaLe/La Nación)

“Lo que menos se vivió durante esa jornada fue libertad; pasamos al libertinaje. ¿igualdad?, ¿igualdad de qué? y ¿fraternidad? Seguro con los comerciantes grandes y pequeños que sufrieron los mayores atropellos a su libertad y a la autonomía del ejercicio de sus derechos como empresa privada. Qué doloroso duele ver eso", dijo Esquivel ese día.

En respuesta, Villalta le dijo: “Yo no sé cómo usted llegó a ser magistrada, si no tiene idea de lo que pasó en la Revolución francesa. Oyó el eslogan de libertad, igualdad y fraternidad, pero no sabe nada más. Es increíble que habla de la Revolución francesa y mostró que efectivamente no tiene conocimiendo de lo que pasó en la Revolución francesa”.

Aunque las compañeras de fracción de Villalta cuestionaron que se le hayan censurado los cuestionamientos que el vocero del FA hizo en el calor de un debate político, el jefe del Frente Amplio prefirió pedir disculpas por una frase específica, que podría ser un cuestionamiento sobre las capacidades de Marta Esquivel para ser magistrada constitucional suplente en su momento.

La subjefa del FA, María Eugenia Román, puntualizó que el PPSO se aprovecha de la mayoría de 31 votos que posee para aprobar cualquier moción que incluso sirva para censurar la libertad de expresión.

Sigrid Segura, Joselyn Sáenz y Vianey Mora argumentaron que se está rayando en la instrumentalización de las teorías feministas, las luchas de género y los conceptos sobre la defensa de la mujer para atacar a líderes de la oposión, censurando los cuestionamientos que lanzó Villalta.

Sáenz cuestionó que, por ejemplo, en la defensa de la moción contra lo dicho por el vocero del FA, la oficialista Kattia Calvo aseguró que fue el Frente Amplio el que convocó la manifestación de las mujeres contra la eliminación de la pastilla del día después en el protocolo de 72 horas de atención a las víctimas de violación, el viernes pasado. Eso fue desmentido por las voceras del FA, pues se trató de colectivos feministas autoconvocados por la decisión tomada por una comisión legislativa.

Frente a lo dicho por Villalta, el oficialista José Miguel Villalobos lo felicitó por disculparse, pues enfatizó en que fue precisamente esa frase sobre la capacidad de Esquivel la que había generado mayor molestia.