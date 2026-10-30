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Política

Jorge Araya juramentado como miembro de Sala Constitucional por ocho años: ‘El país no puede salir adelante con violencia verbal, gritos, ruidos y ataques’

El juez constitucional fue reelecto este miércoles, pese a la oposición del Partido Pueblo Soberano, que no logró reunir más que 29 votos negativos contra su continuidad

Jorge Araya Juramentación Sala Constitucional
Nogui Acosta, jefe del PPSO, saluda a Jorge Araya, luego de su juramentación para un segundo periodo de ocho años como magistrado de la Sala Constitucional. Asamblea Legislativa
Aarón Sequeira

El magistrado Jorge Arturo Araya García fue juramentado este jueves en sesión del plenario de la Asamblea Legislativa, para un nuevo periodo de ocho años como miembro propietario de la Sala Constitucional, luego de un intenso debate entre diputados este miércoles, que terminó con su reelección.

Después de jurar que defenderá la Constitución Política y las leyes del país, el alto juez dio una conferencia en el lobby del plenario, donde lanzó varias alertas sobre la situación que vive Costa Rica respecto de la defensa de los derechos fundamentales y la atención de las poblaciones más vulnerables.

“El país no puede salir adelante dividido, no puede salir adelante con violencia verbal, con gritos, ruido, escándalo, ataques. Necesitamos un país unido alrededor de la Constitución, sus valores, sus principios y sus normas”. reflexionó el magistrado.