La presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, emitió una resolución este jueves por la noche, minutos antes de la votación en segundo debate del Segundo Presupuesto Extraordinario 2026, en la estableció que, para la aprobación de ese proyecto de ley, el expediente legisaltivo 25.803, no era necesaria una mayoría calificada de 38 votos, sino que esa iniciativa se podía aprobar con mayoría absoluta, es decir, mitad más uno de los presentes.

¿Por qué la presidenta legislativa emitió esa resolución?

Yara Jiménez emitió la resolución sobre la votación requerida para aprobar ese expediente, por exigencia del Bloque Democrático de la oposición, debido a que la Sala Constitucional emitió una opinión consultiva el miércoles, en respuesta a una consulta de constitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia, donde se alegó que el Segundo Presupuesto Extraordinario tenía vicios de fondo y de procedimiento.

¿Cuántos votos se necesitaban para aprobar el presupuesto extraordinario?

En el considerando octavo del voto 2026-046045 de la Sala Constitucional, los magistrados señalaron directamente que el proyecto de presupuesto extraordinario requería la aprobación por mayoría calificada, porque el recorte adicional de ¢1.500 millones hecho por el gobierno al financiamiento del Poder Judicial para 2026 afecta su organización y el funcionamiento. Eso implica, tal como lo establece la Constitución, que es obligatoria una mayoría calificada de 38 votos para aprobar ese recorte.

El recorte original pactado entre el gobierno de Laura Fernández y la Corte Suprema de Justicia era de ¢11.600 millones, pero el Ministerio de Hacienda incluyó un monto adicional que lo llevó a los ¢13.100 millones.

La Corte había alegado un vicio sustancial de procedimiento, porque decía que el recorte no se le había consultado; sin embargo, la Sala Constitucional lo descartó, pues sí se le hizo consulta desde la Comisión de Hacendarios.

“Debe descartarse el vicio sustancial del procedimiento legislativo aducido, no obstante lo cual, ante el expreso pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, en el sentido de la afectación a la organización y funcionamiento al Poder Judicial que implicaría la aprobación del proyecto de ley consultado (...) se advierte que si la Asamblea Legislativa desea apartarse del criterio de la Corte Suprema de Justicia, el proyecto de ley que se tramita bajo el expediente legislativo 25.803 requiere para su aprobación de una votación calificada de las dos terceras partes del total de sus miembros, es decir, de un mínimo de 38 votos a favor ”, dice la resolución en su página 38.

¿Cual fue el argumento de Yara Jiménez para apartarse de esa mayoría calificada?

En su resolución, la presidenta legislativa aseguró que el artículo 178 de la Constitución Política no establece una mayoría calificada para la aprobación de los presupuestos, ni ordinarios ni extraordinarios, lo mismo que el artículo 119 constitucional, donde dice que todas las resoluciones de la Asamblea se adoptan por una mayoría absoluta de los votos presentes, salvo los casos en que la Carta Magna exige una votación mayor.

“En consecuencia, la exigencia de una mayoría calificada constituye una excepción a la regla general y debe encontrarse expresamente establecida en el texto constitucional”, alegó Jiménez.

También afirmó que la opinión consultiva mencionada no establece literalmente, en el por tanto, que la aprobación del presupuesto extraordinario requiera una votación calificada de 38 votos , ni contiene allí un mantado que determine la calificación de esa votación.

¿Yara Jiménez desobedeció a la Sala Constitucional?

Ahora bien, en el marco de ese contexto, ¿es posible decir que la presidenta legislativa, Yara Jiménez, incurrió en un eventual delito de desobediencia de un mandato de la Sala Constitucional?

En criterio del abogado constitucionalista Manrique Jiménez, sí hay una desatención de la orden que dio la Sala Constitucional sobre la votación calificada, al señalar la existencia de un vicio de fondo, pero además la posible nulidad absoluta de lo aprobado.

Jiménez enfatizó que, si bien la Sala Constitucional no encontró un vicio de procedimiento, porque sí se le hizo la consulta a la Corte, el Poder Judicial advirtió que la modificación presupuestaria afecta su organización y funcionamiento , que es un efecto de fondo, pero que tiene efecto inmediato en el procedimiento, porque entonces exige una votación de mayoría calificada .

La exmagistrada Ana Virginia Calzada, expresidenta de la Sala Constitucional, enfatizó que el hecho de que la Corte señaló la afectación a su organización y funcionamiento, por el recorte presupuestario, permite exigir la mayoría calificada de 38 votos para votar el proyecto, como lo dice el artículo 167 de la Constitución.

Calzada citó dos votos, el 2018-19511 y el 2008-05179, donde la Sala reconoce que la aprobación de un proyecto sin la mayoría calificada puede constituir un vicio del procedimiento.

“La inexistencia de un vicio al momento de evacuar la consulta no impide que sí se configure un vicio posteriormente, al aprobarse sin la mayoría constitucionalmente requerida”, dijo.

El constitucionalista Marvin Carvajal señaló que el problema más complejo surge del hecho de que Yara Jiménez está haciendo una interpretación y llega a una conclusión, aunque “claramente sí era necesaria la mayoría calificada” para esa votación.

Sobre la eventual desobediencia...

Específicamente sobre la presunta desobediencia que los diputados de la oposición le achacan a Yara Jiménez, por su determinación de aprobar el proyecto con mayoría absoluta, Ana Virginia Calzada cree que sería fundamental determinar si la resolución de la Sala Constitucional contenía un mandato concreto, imperativo y jurídicamente exigible a la presidenta de la Asamblea.

“No es suficiente acreditar que se actuó de manera contraria a la Constitución. Es necesario establecer la existencia de una orden de autoridad competente, su debida comunicación, la posibilidad efectiva de darle cumplimiento y el incumplimiento doloso”, explicó la exmagistrada.

A Calzada le llamó la atención que no se trató de una simple omisión de Yara Jiménez, sino que hizo una resolución expresa con la que decide que no se requieren los 38 votos, desconociendo lo que señaló la Sala como intérprete de la Constitución. “No considero suficiente el argumento de que exa exigencia no se encuentra en el por tanto, porque no es una exigencia creada por la Sala, sino por la propia Constitución”, dijo.

Calzada dijo que no se atreve a afirmar que se ha configurado el delito de desobediencia, pero que tampoco lo descarta.

En la misma línea, Marvin Carvajal considera que, desde el punto de vista constitucional, había una disposición clara de la Sala que debía ser acatada y fue irrespetada.

Sin embargo, anotó que, desde el punto de vista del derecho penal, podría ser que no se configure el delito, porque “podría entenderse que no hay una orden expresa para ella”.

“El derecho penal es extremadamente quisquilloso para condenar a una persona, solo si se da ciertas condiciones”, dijo.

¿Quién determina si hubo un delito de desobediencia?

El abogado Marvin Carvajal detalló que a la Sala Constitucional le corresponde realizar un procedimiento de supervisión de cumplimiento de sus mandatos, a cargo del magistrado instructor de la opinión consultiva, ante petición de alguna de las partes.

En el caso de la resolución mencionada, se trata de una gestión promovida por la Corte Suprema de Justicia, a quien correspondería promover el incidente para que se determine si hubo desobediencia.

“Si este proyecto fue aprobado sin respetar la mayoría establecida por la Sala, en ese mismo procedimiento podrían ampliar la sentencia y anular actos que se hayan realizado en contravención a los establecido por los magistrados constitucionales, como la votación del presupuesto extraordinario”, dijo el experto.