Frente Amplio interpone recurso de amparo contra prohibición de colocar carteles en las curules

La fracción legislativa del Frente Amplio (FA) interpuso este miércoles un recurso de amparo, ante la Sala Constitucional, contra la prohibición de colocar carteles en las curules del plenario de la Asamblea Legislativa, aprobada este lunes a través de una moción de orden.

Se trata de una moción impulsada por la oficialista Mayuli Ortega Guzmán, aprobada por 27 diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO) y dos del Partido Liberación Nacional (PLN), para prohibir todo tipo de carteles con el propósito de “preservar la imagen institucional” del Congreso.

Diputados de todas las bancadas políticas, incluso la de gobierno, han utilizado su curul para colocar mensajes de varios tipos, ya sea en defensa del Poder Judicial, del presupuesto para la educación pública o de la democracia, o bien para cuestionar afirmaciones de otros diputados, como cuando el PPSO rechazó los comentarios que hizo el frenteamplista Edgardo Araya sobre la presidenta de la República, Laura Fernández.

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