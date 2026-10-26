Fiscalía General asume investigación contra diputada Ana Ruth Esquivel por presunto soborno

La Fiscalía General confirmó que asumió la investigación contra la diputada del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Ana Ruth Esquivel, por un presunto delito de soborno. El caso, que se originó en Puntarenas, debió ser pasado al despacho del fiscal Carlo Díaz porque ella pasó a formar parte de un poder de la República y ahora tiene inmunidad.

El asunto se tramita bajo el expediente 26-001192-0431-PE. La pesquisa se deriva de una causa penal que permanece en trámite en la Fiscalía Adjunta de Puntarenas contra un abogado de apellido Moreno, también por el presunto delito de soborno.

Este expediente principal se identifica con el número 25-000116-0989-PE.

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