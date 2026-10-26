Fiscalía General asume investigación contra diputada Ana Ruth Esquivel por presunto soborno

La Fiscalía General confirmó que asumió la investigación contra la diputada del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Ana Ruth Esquivel, por un presunto delito de soborno. El caso, que se originó en Puntarenas, debió ser pasado al despacho del fiscal Carlo Díaz porque ella pasó a formar parte de un poder de la República y ahora tiene inmunidad.
El asunto se tramita bajo el expediente 26-001192-0431-PE. La pesquisa se deriva de una causa penal que permanece en trámite en la Fiscalía Adjunta de Puntarenas contra un abogado de apellido Moreno, también por el presunto delito de soborno.
Este expediente principal se identifica con el número 25-000116-0989-PE.
El expediente nuevo corresponde a un procedimiento denominado testimonio de piezas. Este mecanismo consiste en separar parte de una investigación penal para tramitarla mediante un caso paralelo.
La legislación costarricense establece que las investigaciones contra personas con inmunidad deben estar a cargo de quien ocupe el puesto de fiscal general de la República.
Por esta razón, la investigación contra Esquivel se tramita de manera separada, mientras que el expediente contra el abogado Moreno continúa en la Fiscalía Adjunta de Puntarenas.
En febrero, había trascendido que la hoy diputada fue detenida temporalmente el 10 de julio del 2025 por órdenes de la Fiscalía Adjunta de Puntarenas, bajo la sospecha de que habría intentado sobornar a una joven víctima de una violación cometida por el hijo de la futura legisladora.
Según la hipótesis del Ministerio Público, la diputada habría ofrecido el soborno para que la joven se retractara de los hechos que habrían ocurrido en Costa de Pájaros, Puntarenas, el 5 de junio del 2022, cuando la víctima era menor de edad.
Para ese momento, el hijo de la diputada electo había sido condenado a 14 años de prisión por un delito de violación y otro de privación de libertad.