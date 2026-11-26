El fiscal general de la República, Carlo Díaz, confirmó el incremento en Costa Rica de las denuncias y solicitudes de ayuda o protección de parte de periodistas, influencers y personas que manejan los medios de comunicación, porque “evidentemente hay una persecución”.

El jerarca del Ministerio Público citó una serie de informes de organismos internacionales sobre el deterioro en las condiciones para ejercer el periodismo en el país, como el de Reporteros Sin Fronteras (RSF), en el cual Costa Rica pasó del puesto 8 al 38 en la clasificación mundial, en un término de seis años.

“Ese informe señaló que hay un deterioro, hay aumento en los ataques verbales contra medios críticos del Gobierno de la República, así como restricciones en el acceso a la información pública, así como un clima que favorece la autocensura”, dijo Díaz.

El fiscal también mencionó el informe anual de la Relatoría de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que registró más agresiones a periodistas, declaraciones estigmatizantes, obstrucción de la cobertura periodística y activación de los mecanismos penales.

Finalmente, refirió al Informe del Estado de Libertad de Expresión y Periodismo en Centroamérica, del Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (Proledi) de la Universidad de Costa Rica, por el hostigamiento, autocensura, exilio e informes que revelan un deterioro de la libertad de expresión en la región centroamericana, incluyendo Costa Rica.

Ante una consulta de la liberacionista Janice Sandí, Carlo Díaz reiteró que la violencia ha aumentado. Según dijo, a octubre del 2026 hay 8.645 casos en los que se dictaron medidas de protección y 11.983 casos en atención, para un total de más de 20.000 asuntos a cargo de la Oficina de Protección de Víctimas y Testigos.

El fiscal aseguró que el 70% de las personas que solicitan medidas de protección y de atención son mujeres, lo que calificó como un dato importantísimo.

“Por delitos de amenazas agravadas, se han recibido 3.865 casos, por Ley de penalización del maltrato, 3.302; por incumplimiento de medidas de protección, 1.350; en agresión con armas, 1.184; en amenaza contra mujer, 1.084; por ejemplo, en casos de violación, 794; en abuso sexual, 729 casos de protección, y 623 en casos de extorsión cobratoria, o créditos gota a gota”, alertó el fiscal.