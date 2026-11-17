Los diputados del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) lanzaron una serie de comentarios relacionados con el asesinato del periodista Camilo Rodríguez, este lunes en el plenario, con bastante posterioridad a que varias voces de la oposición lanzaran sus preocupaciones por el hecho que se ocurrió este lunes.

Primero fueron comentarios someros de Marta Esquivel, y se incrementaron después de que la presidenta de la República, Laura Fernández, diera un mensaje público a través de las redes de la Presidencia.

De hecho, los pésames y el apoyo a la moción de un minuto de silencio en memoria de Rodríguez se dieron mucho después de que el hecho fue público y cuando ya todas las demás agrupaciones políticas habían lamentado la situación.

Marta Esquivel: ‘Atacaba al Poder Judicial y eso también tiene consecuencias como las que estamos viendo’

En medio de la discusión de una moción del PPSO dirigida contra el fiscal general, Carlo Díaz, por su inspección de sorpresa en el Centro de Alta Contención de la Criminalidad Organizada (Cacco), el viernes pasado, la oficialista Marta Esquivel aseguró que “es lamentable” lo sucedido.

“Debo decir que atacaba al Poder Judicial de una forma que pocas personas lo hacían y destacaba la corrupción ahí dentro también. Eso también tiene consecuencias como las que estamos viendo lamentablemente”, dijo la diputada y añadió que las autoridades deben correr a buscar qué fue lo que pasó.

Cindy Murillo envió un mensaje de solidaridad con la familia de Camilo Rodríguez. (Esteban Rojas/Asamblea Legislativa/La Nación)

Por su parte, el guanacasteco Daniel Siézar aseguró que, por lo menos él, sí “lamenta el fallecimiento del periodista Camilo Rodríguez”.

“Pero me parece tremendamente irresponsable las insinuaciones, no tan indirectas, que están haciendo desde el otro lado, casi que adjudicando a esta bancada y al sector del Ejecutivo lo que ha sucedido. Eso es tremendamente irresponsable. Si realmente confían en el Poder Judicial y la Fiscalía, lo serio y lo responsable es esperar que la investigación se haga”, dijo Siézar.

José Miguel Villalobos: ‘Camilo no falleció, a él lo asesinaron’

El diputado José Miguel Villalobos declaró que Camilo Rodríguez tenía la virtud que el escritor George Orwell señalaba de la libertad de expresión: decir lo que a la gente no le gusta oír o lo que incomoda a la gente. Además, aseguró que él mismo fue blanco de sus “mentiras y exabruptos”, pero enfatizó en que “matar a un periodista es matar una idea y eso es peligroso”.

PPSO sobre asesinato de Camilo Rodríguez

“Camilo Rodríguez no falleció, a Camilo lo asesinaron. Eso es lo que hace grave lo ocurrido esta tarde. Cuando las cosas empiezan así, no se sabe cuándo van a terminar”, agregó Villalobos.

También comentó que no se le puede juzgar por lo que dijo: “El periodismo no se puede juzgar por cuántas veces acierta y cuántas se equivoca, porque es la capacidad y posibilidad de decir lo que se piensa lo que genera la libertad de expresión”.

Villalobos insistió en que no solo tenía que solidarizarse con la familia de Rodríguez, que ya era importante, sino con la libertad, la tolerancia, la capacidad de hablar, de criticar y de cuestionar, tanto dentro como fuera del poder, donde se debe tener la fuerza para soportar la crítica.

Nogui Acosta: ‘La libertad de prensa es esencial; aceptamos la crítica’

En una breve intervención, primero, el jefe del PPSO, Nogui Acosta, aseguró que no se trata de un día simple y aseguró que “la libertad de prensa es esencial en una democracia”.

“Independientemente de lo que sea, estamos expuestos a la crítica y la aceptamos, porque si no, no estaríamos aquí sentados”, aseguró el vocero de gobierno.

Acosta afirmó más tarde, cuando se presentó el minuto de silencio en memoria de Rodrígez, que la libertad de expresión no depende de si le gusta a los funcionarios o no, sino a la oportunidad de cada ciudadano de expresar lo que consideran correcto o no.

“Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con la forma en que Camilo Rodríguez ejercía ese derecho. Pero no es tratando de minimizar lo que ocurrió hoy como vamos a resolver una situación que no solo es potestad en Costa Rica, sino también en otros países”, dijo Acosta.

El jefe del PPSO comentó que es necesario que existan personas que ejerzan la libertad de prensa, sea a través de un medio o directamente, como Camilo Rodríguez.

“Hay que respaldar esa libertad. Firmamos esta moción porque es nuestra responsabilidad con los costarricenses permitir que escuchen a todas las partes, no que solo los medios formales determinan la verdad. Este país requiere información, y costarricenses valientes que denuncien”, agregó Acosta.

Kattia Calvo: ‘Nunca ha estado más sana la libertad de prensa’

Pese a la señal negativa para la libertad de prensa que es el asesinato de Camilo Rodríguez, así como los informes de diversas organizaciones nacionales y extranjeras, la diputada Kattia Calvo aseveró que “nunca ha estado más sana la libertad de prensa”.

“Definitivamente muy lamentable lo que le ha pasado a don Camilo, un hombre joven que hoy es una víctima más del crimen organizado”, dijo la diputada del PPSO.

Según Calvo, la libertad de prensa “no está secuestrada por los mismos medios de siempre” y aseguró que, por la tecnología y las redes sociales, se ha democratizado y evolucionado.

“Las demandas, las denuncias y las acusaciones de Camilo no iban dirigidas únicamente al Poder Ejecutivo. Don Camilo no dejaba muñeco con cabeza. Señaló al Poder Judicial en miles de ocasiones, al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo también. Señaló con nombres y apellidos a muchísimos criminales. Lo mandaron a silenciar los criminales organizados”, afirmó Kattia Calvo.