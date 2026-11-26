Los diputados aprobaron de forma unánime, con 46 votos, darse libre el próximo lunes 30 de noviembre, día laboral que queda encajonado entre el domingo y el feriado del 1.º de diciembre, en que se conmemora el Día de la Abolición del Ejército.

El diputado puntarenense Royner Mora, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), solicitó el apoyo a dicha moción porque explicó que los congresistas de las provincias ya tenían previstas giras territoriales para el fin de semana.

Sin embargo, la convocatoria de la presidenta legislativa, Yara Jiménez, para sesionar el domingo, último día en que es posible constitucionalmente votar el proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario de la República para el ejercicio económico 2027, les impedirá realizar su trabajo territorial entre sábado y domingo, explicó Mora.

“Los diputados de provincias, como Puntarenas, Limón y Guanacaste, teníamos en agenda compromisos con las comunidades. Viendo que el martes es feriado y vamos a sesionar domingo, les solicito el apoyo para que podamos visitar las comunidades”, dijo el diputado de gobierno.

Mora agregó que el trabajo territorial es, para él, y para muchas otras diputaciones, es igual de importante que el de las comisiones y del plenario.

La propuesta tuvo el apoyo de todos los congresistas presentes, tanto del PPSO como del Bloque Democrático de la oposición.