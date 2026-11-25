El diputado Antonio Barzuna, del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), interrogó al candidato a magistrado de la Sala III, Aisen Herrera López, sobre su relación con la presidenta de ese tribunal penal, Patricia Solano. En particular, quiso saber por qué le decía “mamá”.

“¿Cuál es su relación con Patricia Solano? ¿Es de amistad, es de cariño? ¿Por qué le dice mamá?”, consultó el legislador, durante la audiencia del aspirante ante la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa.

Herrera negó haber utilizado ese apelativo. “Yo nunca le he dicho mamá, y le agradezco que me haya hecho esa pregunta”.

“En la vida le he dicho a doña Patricia Solano mamá”, reiteró.

El diputado Antonio Barzuna, del PPSO, preguntó al magistrado suplente Aisen Herrera sobre su relación con la presidenta de la Sala III, Patricia Solano. (Mayela López/Mayela López)

El candidato explicó que conoció a Solano cuando comenzó a trabajar como juez en el Tribunal Penal de San José, donde también compartió labores con la jueza Alicia Monge. Según dijo, de ambas aprendió mucho y, con el paso de los años, desarrolló una relación de amistad con Solano, con quien posteriormente coincidió en la Sala III.

No obstante, aseguró que esa cercanía no condiciona su trabajo. “Mis decisiones no se basan en amistad”, manifestó.

Herrera López es magistrado suplente de la Sala III y actualmente cubre la ausencia de Sandra Zúñiga, quien se acogió a su pensión en junio pasado. Esa es precisamente la vacante que la Asamblea Legislativa busca llenar mediante el proceso de elección de una nueva persona magistrada propietaria.

Voto a favor de la reelección del fiscal

Al cierre de la audiencia, Barzuna volvió a intervenir para preguntarle al candidato por su voto a favor de la continuidad de Carlo Díaz como fiscal general de la República.

El legislador le recordó que Herrera sustituyó a la magistrada Sandra Zúñiga en una sesión de Corte Plena en la que se discutió y votó la reelección de Díaz. El aspirante confirmó que participó en esa decisión y explicó los motivos de su respaldo.

Herrera afirmó que tomó en cuenta la preparación, los conocimientos y la experiencia de Díaz, así como su trayectoria dentro del Ministerio Público.

También señaló que conocía su trabajo desde que se desempeñó como fiscal auxiliar en Limón y que había observado el impulso que dio a una serie de casos que, según dijo, estaban pendientes dentro del Poder Judicial.

La Corte Plena acordó, por unanimidad, respaldar la reelección de Díaz.

Jurisdicción de delincuencia organizada agotó su capacidad

Por su parte, el diputado oficialista Gerald Bogantes consultó a Herrera sobre su experiencia en la implementación de la jurisdicción especializada en delincuencia organizada, en la que participó como gestor.

El candidato advirtió que la capacidad operativa de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada (JEDO) se agotó, debido a la concentración de recursos en San José y a la duración de los procesos que atiende ese despacho.

Herrera explicó que la implementación de la JEDO comenzó con pleno conocimiento de los recursos limitados y que estos se concentraron principalmente en la capital. Esa situación, señaló, genera dificultades para atender los casos de manera simultánea.

Según detalló, los procesos de delincuencia organizada pueden extenderse durante meses y son atendidos por dos o tres secciones. Esto repercute en la disponibilidad de recursos como salas de juicio y personal de custodia, que se concentran en San José.

Además, indicó que la jurisdicción especializada recibe expedientes procedentes de otras regiones del país, lo que puede sobrepasar su capacidad operativa.

El aspirante también señaló diferencias en las condiciones de trabajo de quienes atienden este tipo de expedientes. Explicó que la persona juzgadora que conoce un caso de delincuencia organizada en la jurisdicción especializada cuenta con mecanismos especiales de protección y un incentivo salarial del 10%.

Sin embargo, si ese caso se atiende desde la jurisdicción ordinaria, no dispone de esas condiciones.

Por ello, consideró que debe analizarse una reforma que permita extender esas protecciones y beneficios a quienes conocen casos de delincuencia organizada, independientemente de la jurisdicción en la que trabajen.