Francesca Albanese entró sin problemas a México este sábado después de las 11 a. m. (hora de Costa Rica), después de que el gobierno costarricense la mantuvo retenida en el aeropuerto internacional Juan Santamaría.

La relatora especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los territorios palestinos ocupados fue recibida por decenas de simpatizantes en el aeropuerto de la capital, donde no olvidó al pueblo costarricense y le mandó mensajes de apoyo.

“Estoy un poco cansada de esta decepción, pero tengo que saludar en primer lugar al pueblo de Costa Rica. Voy a volver, cuando esté libre de los simpatizantes del aparteheid (israelí en Palestina)”, comentó.

Sobre el trato que recibió de parte del gobierno de Laura Fernández, a través de la Dirección de Migración y Extranjería, Albanese lo calificó como asqueroso y también aseguró que supo de los comentarios que hizo el ministro de la Presidencia y de Hacienda, el expresidente Rodrito Chaves, contra ella, este viernes por la mañana, en San Carlos.

Francesca Albanese entró sin problemas en México, este sábado antes del mediodía, después de pasar dos días detenida en el aeropuerto internacional Juan Santamaría. Foto: Carl de Souza/AFP (CARL DE SOUZA/AFP)

“Tuvo palabras muy graves contra mí, acusándome de vínculos terroristas”, dijo la relatora de la ONU, quien ha denunciado las múltiples agresiones y el apartheid del gobierno israelí de Benjamin Netanyahu contra el pueblo palestino.

Agregó que, si bien la dejaron a ella un día y medio en el aeropuerto, y fue difícil para ella, no se acerca para nada a la situación que viven los migrantes y refugiados en los países donde buscan ayuda.

Albanese enfatizó, consultada por varios medios de comunicación, que las autoridades del gobierno de Laura Fernández no la llamaron en ningún momento, ni le mostraron ni una sola pizca de humanidad, a diferencia de decenas de personas, abogados, sociedad civil y excolegas relatores.

“Sé que en esta región se siente mucho la presión de los vecinos”, en referencia al gobierno estadounidense de Donald Trump, administración que la incluyó en la lista OFAC de personas supuestamente ligadas con actividades terroristas.

En esa misma lista, Trump incluyó a todos los jueces de la Corte Penal Internacional, que extendió una orden de captura contra Netanyahu por delitos de lesa humanidad cometidos contra los palestinos en la Franja de Gaza.

La relatora se refirió también al trato que recibió de parte de los funcionarios de la Dirección de Migración y Extranjería, sobre quienes dijo que no sabe cuánto de lo que sucedió fue incompetencia y cuánto voluntad de impedirle a ella su entrada a Costa Rica.

‘Estoy aquí para hablar de Palestina’

La experta en derechos humanos enfatizó que las noticias sobre ella ya pasaron y que la verdadera noticia debe centrarse en Palestina, a pesar de que lo sucedido contra ella fue muy grave.

“Estoy aquí para hablar de cómo, todos y todas, tenemos una responsabilidad moral y el Estado tiene obligaciones legales de ayudar a un pueblo que está bajo una opresión brutal. Lo que el Estado de Israel le está haciendo al pueblo palestino no hay palabras para describirlo. Yo lo sé porque he usado todas las palabras jurídicas que conozco para describirlo”, dijo.

Albanese aseguró que no hay crimen establecido en el estatuto de la Corte Penal Internacional que Israel no haya cometido contra el pueblo de Palestina, aprovechándose de la impunidad que le garantizan sus países aliados, así como con ayuda de multinacionales, bancos y la industria militar y extractiva.

La relatora de la ONU indicó que todavía no tiene claro si podrá reunirse con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, u otras autoridades de ese gobierno, aunque enfatizó que tiene muy buena relacion con el gobierno de ese país.

“La solidaridad no es solo un sentimiento, tiene que ser acción”, dijo la funcionaria, quien agregó que no es posible que se siga financiando en México a empresas que apoyan el genocidio en Gaza.

“No se puede ayudar, no se puede apoyar ni reconocer, según el derecho internacional, las consecuencias de una acción tan ilegal como la que Israel conduce. Ya es tiempo de cortar las relaciones económicas, políticas, militares y estratégicas con el Estado de apartheid de Israel, hasta que deje de violar el derecho internacional, y deje de maltratar, torturar y asesinar al pueblo palestino”, indicó Albanese.