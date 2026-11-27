El fiscal general de la República, Carlo Díaz, respondió al ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves, por el cuestionamiento que hizo el expresidente, este miércoles en Casa Presidencial, sobre la apertura de una investigación por presunto tráfico de influencias.

Esa causa abierta contra Chaves se dio luego de que el ministro de la Presidencia ofreció a los vecinos de Turrúcares, en Alajuela, obras a cambio de que apoyen el proyecto de la empresa EBI para construir un relleno sanitario en el distrito.

“Lo de Carlo Díaz es una enfermedad o un odio jarocho, porque sabe que quien lo empezó a evidenciar, desde que era socio de narcotraficantes reconocidos, que estaba en las mismas juntas directivas, que hizo mil y pico de nombramientos a dedito y promovió a una expareja, fue el Gobierno de la República”, comentó el expresidente y ahora ministro, ante una pregunta de un canal de televisión afín al Ejecutivo.

En respuesta, el fiscal general dijo lamentar el comentario del ministro.

“No sé si él no entiende o es parte de su narrativa, de darle vuelta a las cosas, pero yo, por obligación, tengo que hacer la investigación en estos casos. Ni siquiera se abrió de oficio, sino que es una denuncia presentada por un ciudadano y yo tengo que investigar. Ni siquiera lo estoy acusando”, explicó Carlo Díaz.

Consultado por la prensa, Díaz enfatizó que, en realidad, de las denuncias presentadas contra Chaves, que se tramitaron por decenas en el Ministerio Público, solamente avanzaron dos: una por el presunto delito de concusión, dentro del Caso Cariñitos, y otra por la estructura paralela de financiamiento electoral de la campaña política 2022.

En el primer caso, la Asamblea Legislativa del periodo pasado rechazó levantarle la inmunidad a Chaves para que afrontara la acusación penal, por lo que está ahí frenada, mientras que la acusación por el financiamiento electoral ni siquiera ha salido de la Corte Suprema de Justicia, pues el Poder Judicial tiene claro que no avanzaría en el Congreso, con una fracción chavista de 31 congresistas.

“Por eso le dijo que creo que él no entiende cuál es la dinámica, en este caso, de investigación. Por supuesto tengo que investigar cualquier denuncia que cualquier ciudadano presente y eso no significa que yo tenga una persecución con él. Más bien, la mayoría de casos sobre él han sido desestimadas por el Ministerio Público”, indicó el fiscal.

Pese a tener esa investigación abierta, todavía Chaves dijo que la oferta de una millonaria inversión en Turrúcares estsá en pie, y dijo que se mantiene aunque eso constituya tráfico de influencias. “Nada me va a arrugar, nada me va a quebrar”, dijo.