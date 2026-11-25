José Miguel Zamora Acevedo, candidato a magistrado de la Sala III, cuestionó la amplitud con que se incorporó el femicidio ampliado en la legislación costarricense y señaló que el Estado debe reforzar la prevención y el acompañamiento a las víctimas de violencia doméstica para evitar que regresen con sus agresores.

Durante una comparecencia ante la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa, como parte del proceso para elegir a un magistrado de la Sala III de la Corte Suprema de Justicia, Zamora manifestó que no está de acuerdo con una ampliación tan extensa de esa figura penal, pues considera que puede desdibujar las características particulares del femicidio.

Según explicó el aspirante, quien ha trabajado como letrado de la Sala III y defensor público, el femicidio tiene características específicas relacionadas con las condiciones en que se produce la muerte de una mujer, particularmente cuando existe una relación de convivencia, intimidad o cercanía con el agresor.

“Me parece que esa ampliación distorsiona un poco el asunto. Yo creo que hay que saber distinguirla. Podemos llevarla a control, por supuesto, porque es una decisión legislativa, pero hay que distinguir lo que es femicidio y femicidio ampliado”, afirmó.

Zamora señaló que esa diferenciación es necesaria para identificar las causas de estos delitos y orientar las políticas de prevención.

La Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa debe entrevistar a los candidatos al cargo para elevar una recomendación al plenario. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

A su criterio, uno de los problemas es la falta de acompañamiento institucional a las mujeres que denuncian situaciones de violencia doméstica. Explicó que en ocasiones las víctimas regresan con sus agresores porque dependen económicamente de ellos y no cuentan con apoyo suficiente para salir de ese entorno.

El candidato también cuestionó la forma en que el sistema judicial atiende a las víctimas durante los procesos penales. Indicó que algunas se abstienen de continuar con las denuncias porque no reciben respaldo económico ni ayuda para abandonar el domicilio que comparten con el agresor.

“La administración de justicia lo que hace es instrumentalizar a las víctimas, le interesa la denuncia, le interesa su testimonio, pero pare de contar. No hay un acompañamiento efectivo de carácter económico y de sustracción del domicilio donde está”, manifestó.

Para Zamora, las instituciones deben intervenir desde el momento en que una mujer presenta una denuncia, con mecanismos que le permitan contar con recursos y condiciones para mantenerse alejada del agresor.

El femicidio ampliado sanciona las muertes violentas de mujeres por razones de género cuando no existe una relación de matrimonio o unión de hecho, ampliando el alcance tradicional de este delito.

Cuestiona elección de magistrados suplentes

Durante la audiencia, Zamora también cuestionó el procedimiento que utiliza el Poder Judicial para recomendar candidatos a magistrados suplentes ante la Corte Suprema de Justicia. Consideró que el mecanismo permite decisiones basadas en criterios subjetivos y no necesariamente en los méritos o las capacidades de quienes participan.

El aspirante relató que concursó en el proceso de selección de magistrados suplentes de la Sala III y que, pese a presentar sus atestados, ni siquiera fue convocado a una entrevista.

Aseguró que en un concurso anterior, realizado en 2023, obtuvo una calificación de 94 y ocupó el tercer lugar, mientras que otras personas que resultaron electas no alcanzaron el 60% de la nota. “No me parece que sea por méritos o capacidades, sino por criterios subjetivos”, expresó.

Zamora cuestionó que las salas de la Corte Suprema reciban las postulaciones, realicen sus propias entrevistas y posteriormente seleccionen los nombres que recomiendan a la Corte Plena, instancia que finalmente define las candidaturas que remite a la Asamblea Legislativa.

A su criterio, no existe suficiente claridad sobre los parámetros utilizados para escoger a unas personas y descartar a otras.

“Los criterios son desconocidos. ¿Cuáles son los criterios para escoger uno u otro?”, cuestionó.

El juez consideró que ese procedimiento debería modificarse mediante una reforma legislativa. Como alternativa, propuso que las personas interesadas presenten sus atestados directamente ante la Asamblea Legislativa, comparezcan ante los diputados y rindan cuentas sobre sus capacidades y trayectoria, para que sea el Parlamento el que tome la decisión.

“Usted tiene interés en ser magistrado suplente, presente sus atestados, rinda cuentas y establezca una entrevista, y que sea el Parlamento el que decida”, planteó.

Consultado por el diputado Gerald Bogantes, del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), sobre si consideraba discriminatorio que los letrados tengan dificultades para acceder a estos puestos, Zamora insistió en que el mecanismo actual debe revisarse y aseguró que ha observado situaciones en las que funcionarios que cuestionan decisiones internas del Poder Judicial enfrentan consecuencias en sus carreras profesionales.

Como ejemplo, mencionó el caso de un funcionario judicial que, según relató, obtuvo el primer lugar en un concurso para un puesto en San Ramón, pero fue desplazado por otra persona que ocupaba una posición inferior en la calificación y que era letrado de la Sala III.

“Sí, claro, por supuesto que hay”, respondió cuando Bogantes le preguntó si había observado represalias contra funcionarios que levantan la voz dentro del Poder Judicial.