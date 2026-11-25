La lista de aspirantes a ocupar la magistratura vacante en la Sala III de la Corte Suprema de Justicia se redujo a 18 candidatos, luego de que Katherine Chaves Gutiérrez comunicara a la Asamblea Legislativa su decisión de retirar la postulación.

El 22 de octubre, Chaves notificó a la Comisión de Nombramientos que desistía de continuar en el proceso de selección. En una nota dirigida a los legisladores, alegó que necesitaba concentrarse en asuntos personales que no le permitían atender de lleno los temas relacionados con su candidatura.

La renuncia se produjo después de que la Asamblea Legislativa le trasladara una certificación de la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda, en la que se hacía constar que la empresa Constructora Garro del Pacífico S. A., en cuya junta directiva Chaves figura como tesorera, registraba deudas por el impago de impuestos sobre las utilidades y del impuesto al valor agregado (IVA).

El documento fue emitido el 6 de octubre y contenía información sobre las obligaciones tributarias pendientes de la sociedad con corte al 24 de setiembre.

La Asamblea Legislativa puso la información en conocimiento de Chaves para que pudiera referirse a la situación. Sin embargo, en lugar de presentar las aclaraciones correspondientes, la candidata comunicó su retiro del concurso.

“En razón de que el tema con Constructora Garro no es algo que dependa de mí o que yo pueda solucionar de inmediato y no contar con el tiempo suficiente para realizar trámites necesarios para brindar las explicaciones pertinentes, adjunto nota retirando mi postulación para poder seguir dedicada a mis asuntos personales”, respondió.

Otro aspirante también se retiró

Chaves es la segunda persona que desiste de participar en el concurso para ocupar la vacante en la Sala III.

El 23 de setiembre, Edgardo García Vargas, abogado defensor de la diputada del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Marta Esquivel, comunicó su decisión de retirar la candidatura.

La renuncia se produjo horas después de que Esquivel, quien preside la Comisión de Nombramientos, anunciara durante una sesión que se inhibiría de participar en la evaluación de uno de los aspirantes.

Aunque la legisladora no identificó inicialmente al candidato, posteriormente confirmó, ante consultas de la prensa, que se trataba de García Vargas y explicó que él era su abogado defensor.