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Política

Aspirante a magistrado de Sala III propone flexibilizar criterios de admisibilidad de recursos de casación: 80% son rechazados

El candidato también abordó la carga de trabajo de los tribunales, la duración de los procesos penales y los cuestionamientos de los diputados sobre su expediente profesional y personal

11/11/2026 Asamblea Legislativa, Audiencias ante la Comisión de Nombramientos, candidaturas a magistratura de la Sala III, Sr Eduardo Rojas Saénz, Postulante. Fotografía: Marvin Caravaca.
Eduardo Rojas Saénz, es subcoordinador del Tribunal Penal de Hatillo y aspirante a magistrado de la Sala III. Fotografía: Marvin Caravaca. Marvin Caravaca
Lucía Astorga