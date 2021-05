Este supuesto determinismo cultural, generado por nuestro origen campesino, tímido para asumir riesgos, no se sostiene frente a la evidencia histórica de las reformas liberales del siglo XIX, ni frente a las reformas económicas y sociales del siglo XX. El hecho de que nuestra sociedad haya sido conservadora no le ha impedido ser poco tradicionalistas e impulsar grandes y ambiciosos proyectos como la educación y la salud generalizada, el desarrollo energético y de telefonía, la renovación de cafetales etc., que nos han destacado en el ámbito internacional, como consta en el estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo A la búsqueda del siglo XXI, adonde se compara a nuestro país con Uruguay y Chile. Pero esto ha sucedido cuando se le han presentado al país visiones de futuro congruentes por parte de su clase dirigente.