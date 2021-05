Absolutamente falso, y abundantes estudios de la Contraloría así lo demuestran. Uno de ellos, en la CCSS, si mal no recuerdo, fue ampliamente divulgado en dos magníficos reportajes de este periódico, hace como un año, y demostró a) que una buena parte de las adjudicaciones no se apelaban; b) que una parte importante de las compras se realizaban en forma directa y, no obstante, tardaban muchísimo. Otro, en el ICE, igualmente objeto de un reportaje, encontró igualmente tardanzas e incurias totalmente injustificables en el trámite, que eran la verdadera causa de los atrasos. En un caso, la adjudicación, ya confirmada por la Contraloría, tardó meses en pasar de un escritorio al otro para el sencillo trámite de refrendo del contrato. En el INS se determinó que el 90% del tiempo se consumió en trámites internos de duración totalmente injustificada. Espectáculos similares se encontraron en AyA, Recope y la Municipalidad de San José (véanse informes Contraloría DFOE 4245; 5178; 4523; 4523; 4519; 5174; 4264, todos del 2004).