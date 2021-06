Búsqueda de opciones. No hay consenso en cuanto a las causas. Unos las ubican en la Biblia, otros en la falta de hombres "como los de antes" y algunos, con una visión sistémica, en un agotamiento de la organización del Estado, pero todos tienden a coincidir en que se aproxima un peligro creciente y que hay que ver cómo mitigarlo. Quienes están convencidos de que se aproxima el fin del mundo o algún otro tremendismo inexorable se refugian en los ritos santos o satánicos, pero la mayoría preocupada está con los oídos atentos, no a las promesas de los políticos -que desearía creerlas si no hubiera tantas evidencias sobre su inconsistencia- sino a las nuevas interpretaciones, aunque sean no tradicionales, que perfilen un camino de salida.