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¿Y si dejamos de darles tanta importancia?

¿Acaso no podemos quitarle nuestras pilas al megáfono de lo intrascendente? ¿Por qué facilitarle el uso de nuestra bocina al discurso de lo trivial?

Silenciar el micrófono, el megáfono de los políticos que ofenden, insultan, manipulan, siembran odio. Un joven tapa con sus manos el micrófono al que grita un político
¿Por qué intoxicarnos cada mañana con las dosis de veneno que nos sirven como desayuno? ¿Qué tal si los privamos del micrófono cuando no lo merecen y se lo cedemos a otras voces? Imagen generada con IA
José David Guevara Muñoz

¿Qué tal si los privamos del micrófono cuando no lo merecen y se lo cedemos a otras voces? ¿Por qué no alejar de ellos el lente de la cámara cuando no vale la pena enfocarlos, y apuntar más bien hacia otros rostros? ¿Qué nos impide desconectar, cuando así lo demanda la ocasión, los reflectores del escenario, dejarlos a oscuras y llevar nuestras luces a otros teatros?

Sí, la revolución de la indiferencia.

¿Acaso no podemos quitarle nuestras pilas al megáfono de lo intrascendente? ¿Quién dice que no podemos negarle nuestra energía al parlante de lo insustancial? ¿Por qué facilitarle el uso de nuestra bocina al discurso de lo trivial?