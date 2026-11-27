Costa Rica atraviesa una peligrosa etapa de normalización de sus problemas. Mientras la inseguridad, el desempleo, el deterioro de la inversión pública y las dificultades económicas golpean a miles de familias, la agenda pública parece reservar cada vez más espacio para el espectáculo y menos para la memoria. Al parecer, mientras haya música y motivos para aplaudir, poco importa lo que ocurre fuera de la tarima.

Basta con mirar a nuestro alrededor para encontrar motivos de preocupación. La violencia sigue cobrando vidas: hace apenas unos días asesinaron al periodista Camilo Rodríguez, quien había denunciado amenazas contra su vida. A esto se suma la denuncia del exdiputado Ariel Robles, quien el pasado martes aseguró haber sido intimidado por un motociclista que simuló apuntarle con un arma de fuego. No son hechos que debamos dejar pasar ni olvidar.

El Informe Estado de la Nación vuelve a señalar los rezagos estructurales del país. Más de 100.000 personas están desempleadas; las presas consumen horas de vida productiva y el costo de la vida sigue presionando los bolsillos de las familias. A esto se suma la inseguridad, que continúa entre las principales preocupaciones ciudadanas.

Por si fuera poco, la fracción oficialista aprobó en primer debate un presupuesto nacional para 2027 que contempla una reducción de aproximadamente ¢392.839 millones respecto al de 2026, con disminuciones en partidas de educación, seguridad y programas sociales. No son simples cifras: la distribución de esos recursos tiene consecuencias concretas en la vida de la población.

Pero, mientras todo esto ocurre, Casa Presidencial se convierte en escenario musical. La presidenta baila y canta al ritmo de una interpretación de Violencia, popularizada por Los Hicsos, durante una actividad por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Es inevitable recordar aquella canción Paren la violencia, de la banda costarricense Mekatelyu. Sin embargo, parece que la consigna que se impone hoy es otra: que siga la cumbia.

Y que quede claro: el problema no es bailar, celebrar o disfrutar de la música. Es el contraste y la facilidad con que el espectáculo ocupa el espacio que debería tener la discusión de los problemas nacionales. Las celebraciones no deben sustituir las respuestas que la ciudadanía necesita.

El viejo recurso de “al pueblo pan y circo” sigue vigente cuando una sociedad se distrae de aquello que debería preocuparla. También existe una responsabilidad ciudadana: no acostumbrarnos a los asesinatos, las amenazas, los recortes, la precariedad ni la incertidumbre. No permitamos que cada anuncio o espectáculo borre de nuestra memoria lo ocurrido.

Un país no se gobierna a punta de aplausos ni canciones. La realidad no desaparece porque dejemos de hablar de ella.

Que no nos roben la memoria. Mientras nos entretienen con el circo, un tren llamado realidad pasa por encima del país. Y lo preocupante no es que algunos bailen, sino que cada vez más personas parezcan no darse cuenta de que nos está arrollando al ritmo de la cumbia.

andrey.pazchavarria@gmail.com

Andrey Paz Chavarría es politólogo.