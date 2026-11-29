Hay decisiones de política pública cuyos frutos tardan décadas en verse y otras cuyo costo también tarda en sentirse. La reciente decisión de no continuar con la adhesión de Costa Rica al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) abre una conversación necesaria. Más allá de sus razones, es un buen momento para mirar con perspectiva lo que la apertura le ha dado al país y pensar juntos –gobierno, sector productivo y sociedad– cuál debe ser el siguiente paso.

Treinta años de una apuesta acertada

Hace tres décadas, Costa Rica decidió abrirse al mundo. Con las zonas francas, la llegada de Intel, tratados como el CAFTA-DR y el ingreso a la OCDE, pasamos de depender de unos pocos productos agrícolas a una economía diversificada e integrada a las cadenas globales de valor. Hoy contamos con 18 acuerdos comerciales vigentes.

Los resultados están a la vista. En 2025, las exportaciones alcanzaron un récord de $35.243 millones, un 11% más que el año anterior, y los dispositivos médicos ya representan el 48% de nuestras ventas de bienes: un país de 5 millones de habitantes fabrica catéteres, válvulas y prótesis que llegan a hospitales de 88 países.

Detrás de esas cifras, hay personas y comunidades. Las empresas de inversión extranjera generan más de 312.000 puestos de trabajo, en su mayoría formales y mejor remunerados, y cuatro de cada diez son ocupados por mujeres.

A su alrededor, ha crecido una red de proveedores y pymes locales, y la inversión superó por segundo año consecutivo los $5.000 millones.

Esas oportunidades ya llegan a zonas como San Carlos, Orotina o Limón. Nada de esto es casualidad: es una política de Estado sostenida por gobiernos de distinto signo, y no debemos desviarnos de ella.

Lo que estaba en juego

Costa Rica solicitó su adhesión al CPTPP en 2022 y, tras casi cuatro años de trabajo técnico, en mayo concluyó las negociaciones. Estábamos a un paso de la firma. El bloque reúne 12 economías –entre ellas, Japón, Canadá, Australia y el Reino Unido– que suman cerca del 15% del PIB mundial. Nos habría dado acceso preferencial, por primera vez, a mercados como Japón, Australia y Vietnam, nos habría integrado a las cadenas de valor del Asia-Pacífico y habría enviado una señal poderosa a los inversionistas.

Las preocupaciones de algunos sectores agropecuarios merecen respeto y respuesta. Pero el camino era abrir el proceso: explicar lo negociado, escuchar a los sectores sensibles y diseñar mecanismos de transición, como se ha hecho en otros tratados.

Retirarse de un acuerdo casi concluido puede generar dudas entre nuestros socios, cuando la certidumbre es uno de los activos más valiosos de un país pequeño y abierto.

¿Y ahora qué?

Mantener el rumbo. Estados Unidos es y seguirá siendo nuestro principal socio comercial: allí va la mayor parte de nuestras exportaciones y de allí viene la mayor parte de la inversión. Esa relación debemos cuidarla y profundizarla, sobre todo ante los cambios en su política comercial y la relocalización de cadenas de suministro. Pero la concentración también es una vulnerabilidad, y necesitamos diversificar:

Alianza del Pacífico. Culminar con decisión las negociaciones, ya en marcha, para ser miembro pleno junto a Chile, Colombia, México y Perú.

Culminar con decisión las negociaciones, ya en marcha, para ser miembro pleno junto a Chile, Colombia, México y Perú. Japón. Explorar un acuerdo bilateral con una de las mayores economías e inversionistas del mundo, con la que hoy no tenemos tratado.

Explorar un acuerdo bilateral con una de las mayores economías e inversionistas del mundo, con la que hoy no tenemos tratado. Poner la casa en orden. Ningún tratado sustituye la competitividad interna: energía, infraestructura, trámites, talento bilingüe y técnico, y un apoyo real al agro para que también capture los beneficios de la apertura.

Y como las decisiones de política comercial pueden revisarse a la luz de la evidencia, Costa Rica debería dejar abierta la puerta a retomar, con el diálogo debido, el Transpacífico.

La apertura comercial nunca fue un fin en sí mismo: fue el medio para generar empleo de calidad, atraer inversión y llevar oportunidades a las regiones. Sus frutos tardaron 30 años en verse. No esperemos otros 30 para sentir el costo de detenernos.

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Arturo Rosabal Arce es presidente de la Cámara de Comercio de Costa Rica.