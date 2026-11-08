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¿Y de qué tanto hablan los pericos?

Estudiábamos una hora, hasta que nos entraba hambre y parábamos a tomar café con queque y tostadas. Después retomábamos los libros, almorzábamos y salíamos al patio a tomar aire. Entonces aparecían los pericos

Un par de pericos de barbilla
Durante los últimos meses, una pareja de pericos ha llegado a mi patio, siempre alrededor de las seis y media de la mañana. Se posa en el mismo árbol, anuncia su llegada sin ninguna discreción y, al cabo de un rato, desaparece. Foto: Shutterstock
Emma Tristán