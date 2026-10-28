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Vuelvo a juicio por la dignidad del periodismo

No quiero que el miedo sea el editor de ningún periodista, ni que el silencio ocupe el lugar que le corresponde al debate democrático

Juicio Libertad de expresión
Vuelvo a juicio por convicción, por dignidad y por la libertad de expresión, afirma Marlon Mora. sh99
Marlon Mora

En unos días, volveré a sentarme en el banquillo por una demanda penal relacionada con un programa elaborado por estudiantes universitarios en formato de sátira hace casi diez años.

Regreso con serenidad y una convicción profunda: lo que se discute en esa sala trasciende mi nombre. Mi peregrinaje judicial ha sido largo y desgastante, marcado por mensajes de odio, hostigamiento y consecuencias económicas que han afectado mi vida personal y profesional.

Pero esta no es únicamente una historia individual. También plantea una pregunta fundamental: ¿cuánto espacio estamos dispuestos a preservar para la libertad de expresión cuando la crítica incomoda al poder?