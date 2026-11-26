Mientras usted lee estas líneas, miles de mujeres en el mundo continúan enfrentando violencia por el simple hecho de ser mujeres. La pregunta ya no es si conocemos el problema, sino por qué, a pesar de décadas de denuncias, leyes y compromisos internacionales, seguimos permitiendo que esta realidad persista.

Cada año, del 25 de noviembre al 10 de diciembre, se conmemoran los 16 Días de Activismo contra la Violencia hacia las Mujeres.

Durante esas semanas, se multiplican las campañas institucionales, las publicaciones en redes sociales y los mensajes de solidaridad. Sin embargo, la verdadera medida de nuestro compromiso no está en los discursos ni en los símbolos, sino en nuestra capacidad para transformar la conciencia en acciones que cambien vidas.

La violencia contra las mujeres no es un problema privado ni una realidad aislada. Constituye una violación de los derechos humanos y una expresión de desigualdad que limita libertades, destruye proyectos de vida y perpetúa ciclos de sufrimiento que afectan a familias, comunidades y sociedades enteras.

Detrás de cada cifra, hay una vida

Con frecuencia escuchamos estadísticas sobre violencia física, psicológica, sexual, económica o patrimonial. Sin embargo, los números por sí solos no cuentan toda la historia.

Detrás de cada cifra, existe una historia humana: la de una mujer que aprendió a vivir con miedo, una niña que creció creyendo que el maltrato era normal, una adolescente cuya voz fue ignorada o una madre que lucha cada día por proteger a sus hijos sin dejar de protegerse a sí misma.

Según ONU Mujeres, organismo de las Naciones Unidas especializado en igualdad de género, cerca de una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia física o sexual al menos una vez a lo largo de su vida. Lejos de reflejar una realidad excepcional, esta cifra revela la dimensión de una problemática que atraviesa fronteras, culturas, niveles educativos y condiciones económicas.

La violencia contra las mujeres ocurre en los hogares, los espacios públicos, los centros educativos y los lugares de trabajo. También se manifiesta en los entornos digitales, donde nuevas formas de agresión y acoso amenazan la seguridad y la dignidad de millones de mujeres y niñas.

Cuando los derechos humanos dejan de ser una teoría

Hablar de violencia contra las mujeres es hablar del derecho a la vida, a la integridad física y emocional, a la igualdad y a la no discriminación. También significa defender la posibilidad de construir un proyecto de vida libre de miedo y ejercer plenamente la ciudadanía.

Costa Rica ha asumido importantes compromisos para prevenir, sancionar y erradicar esta violencia, entre ellos la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará. No obstante, la existencia de leyes y tratados, aunque indispensable, no basta para transformar la realidad de las mujeres.

Los derechos humanos se hacen realidad cuando una mujer puede denunciar sin ser cuestionada, recibir protección sin enfrentar obstáculos institucionales, caminar por las calles sin temor por su seguridad, acceder a una justicia oportuna y encontrar acompañamiento en lugar de indiferencia.

El verdadero peligro: acostumbrarnos

Quizá la amenaza más grave que enfrentamos no sea la falta de leyes, sino la normalización de la violencia. Nos hemos acostumbrado a leer titulares sobre agresiones, femicidios y abusos, y a escuchar historias de dolor con tanta frecuencia que corremos el riesgo de perder la capacidad de indignarnos. Cuando la violencia deja de sorprendernos y pasa a formar parte de la cotidianidad, encuentra precisamente el espacio necesario para perpetuarse.

Cada vez que una agresión es minimizada, una víctima es culpabilizada o el sufrimiento de una mujer es relativizado, enviamos un mensaje preocupante: que sus derechos importan menos. Ninguna sociedad comprometida con la dignidad humana puede aceptar semejante contradicción.

Empoderar para prevenir y transformar

Los 16 Días de Activismo no deben limitarse a denunciar la violencia. También deben convertirse en una oportunidad para fortalecer el poder de las mujeres y prevenir las condiciones que permiten que la violencia continúe.

Empoderar significa educar, escuchar y creer en quienes denuncian, así como generar oportunidades y garantizar el acceso a recursos, información y protección.

Implica que las niñas crezcan sabiendo que sus sueños tienen valor, que las adolescentes comprendan que el respeto es la base de cualquier relación y que las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos, tomar decisiones sobre sus vidas y desarrollarse en entornos seguros. Sin embargo, el empoderamiento no puede recaer únicamente en ellas.

Erradicar la violencia requiere la participación activa de hombres, instituciones, comunidades, medios de comunicación, centros educativos y liderazgos sociales. La igualdad no es una responsabilidad exclusiva de las mujeres, sino una tarea colectiva que nos involucra a todos.

Porque la lucha contra la violencia hacia las mujeres no es solamente una causa de género: es una cuestión de derechos humanos y una prueba del compromiso de toda sociedad con la dignidad, la igualdad y la justicia.

Una responsabilidad que nos pertenece a todos

Como especialista en derechos humanos, estoy convencida de que el silencio nunca ha sido una herramienta de transformación. Los cambios reales ocurren cuando las sociedades deciden mirar de frente las injusticias y actuar con determinación para corregirlas.

La violencia contra las mujeres sigue siendo una de las violaciones de derechos humanos más extendidas y persistentes de nuestro tiempo. Por ello, los 16 Días de Activismo no pueden convertirse en una fecha más dentro del calendario institucional ni en una campaña que termina cuando desaparecen los mensajes en redes sociales.

Deben recordarnos que aún existe una deuda pendiente con millones de mujeres y niñas que esperan vivir libres de miedo.

Que ninguna mujer tenga que elegir entre su seguridad y sus sueños, que ninguna niña crezca creyendo que la violencia forma parte inevitable de su destino y que ninguna voz vuelva a ser silenciada por el miedo, la indiferencia o la impunidad.

Los 16 Días de Activismo son una invitación a construir una sociedad donde las mujeres no tengan que sobrevivir cuando lo que merecen es vivir plenamente, ejercer sus derechos y desarrollar sus proyectos de vida en libertad y seguridad.

La verdadera medida de una sociedad no está en los discursos que pronuncia, sino en la dignidad que garantiza. Mientras exista una sola mujer cuya libertad, integridad o vida estén en riesgo a causa de la violencia, nuestra responsabilidad seguirá siendo clara: alzar la voz, exigir acciones concretas y defender los derechos humanos.

Porque una sociedad verdaderamente desarrollada no es aquella donde las mujeres aprenden a sobrevivir al miedo, sino aquella donde pueden vivir, soñar, liderar y prosperar con plena libertad, igualdad y dignidad.

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Lorena de la Garza es especialista en Derechos Humanos.