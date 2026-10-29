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Una Comisión de la Mujer que da la espalda a las mujeres

Una Comisión de la Mujer debe responder a las mujeres, no exigirles silencio frente a decisiones que amenazan sus conquistas; por eso, doña Katia y compañeras, dejen de hacerles daño a las mujeres de este país. La patria no les pertenece solo a ustedes

Conferencia Comisión de la Mujer
Este 22 de octubre, las diputadas de la Comisión de la Mujer dieron una conferencia de prensa en la que se refirieron al texto sustitutivo sobre el Protocolo de las 72 horas para víctimas de delitos sexuales. Al micrófono, Kattia Calvo Cruz, presidenta del foro. Aarón Sequeira
Yolanda Bertozzi

La existencia de una Comisión Permanente Especial de la Mujer en la Asamblea Legislativa no es un gesto de cortesía ni una concesión simbólica. Responde a una realidad histórica: la desigualdad, la discriminación y las múltiples formas de violencia contra las mujeres exigen una respuesta institucional especializada. Su legitimidad se mide, por tanto, en la defensa efectiva de los derechos, especialmente cuando las decisiones políticas afectan a quienes se encuentran en mayor vulnerabilidad.

Por eso, resulta profundamente contradictorio que la diputada Kattia Calvo Cruz, presidenta de esa comisión, haya cuestionado reiteradamente a colectivas feministas y sostenido, al iniciar su gestión el 4 de junio de 2026, que también existe “demasiado el abuso” de ciertos derechos de las mujeres “en perjuicio de los hombres”, según recogió la prensa nacional.

No se trata de negar los derechos de ninguna persona, sino de cuestionar la utilización de ese argumento en un espacio creado para enfrentar desigualdades estructurales que afectan particularmente a las mujeres.